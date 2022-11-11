В Украину суют снега

Похолодание накроет Украину с 14 ноября. По словам Станислава Щедрина, с северо-востока к нам придет холодный арктический воздух.

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Температура воздуха днем опустится до -5...-2 градуса, а ночью – до -11...-6 градусов. Интересно, что такое похолодание будет очень резким. Ведь еще день до этого в Украине будет тепло – столбики термометров будут держаться на уровне +8…+10 градусов, а на Юге поднимутся даже до +14 градусов.

После этого погода кардинально изменится и ударят морозы. Синоптик предупредил о вьюге. По его словам, снегу может наместить до полуметра. Это впервые в этом сезоне территорию Украины накроет зимняя погода.

Обратите внимание! Синоптик Наталка Диденко также предупреждала, что 14 ноября в Украину придет первое ощутимое похолодание. Однако о сильных снегах она не говорила.

Какой будет зима в Украине

Из-за российских ракетных обстрелов по критической инфраструктуре украинцы беспокоятся из-за холодной зимы. Однако директор Укргидрометцентра Николай Кульбида успокоил своим прогнозом. Он рассказал, что сильных морозов этой зимой не будет, а в целом температура воздуха будет теплее, чем в прошлом году.

Морозные периоды возможны, но они продлятся всего несколько дней. Ниже всего столбики термометров опустятся до -25 градусов на Востоке Украины.