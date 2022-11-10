Холода в Украину придут с 14 ноября. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
К теме Яркое солнце и золотая осень: когда в ноябре будут последние теплые дни
Первое ощутимое похолодание, по предварительным прогнозам, придет в Украину со следующей недели,
– подчеркнула Диденко.
К тому времени в Украине будет теплая и комфортная погода. Температура воздуха будет прогреваться даже до +14 градусов.
Народный синоптик предупреждал о вьюге
О том, что с 14 ноября в Украине похолодает, говорил народный синоптик Станислав Щедрин. По его прогнозу, 14-16 ноября на территории нашей страны возможны даже вьюги. Температура воздуха опустится до -4...-2 градуса, а снега может наместить до 20 сантиметров.
Такая зимняя погода посетит восточные, центральные и даже южные области.
Читайте также Ноябрь в режиме октября, – синоптик заявил, что температура в Украине продолжает бить рекорды