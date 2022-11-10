Холода в Украину придут с 14 ноября. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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Первое ощутимое похолодание, по предварительным прогнозам, придет в Украину со следующей недели,

– подчеркнула Диденко.

К тому времени в Украине будет теплая и комфортная погода. Температура воздуха будет прогреваться даже до +14 градусов.

Народный синоптик предупреждал о вьюге

О том, что с 14 ноября в Украине похолодает, говорил народный синоптик Станислав Щедрин. По его прогнозу, 14-16 ноября на территории нашей страны возможны даже вьюги. Температура воздуха опустится до -4...-2 градуса, а снега может наместить до 20 сантиметров.

Такая зимняя погода посетит восточные, центральные и даже южные области.

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Обратите внимание! По данным синоптического ресурса Gismeteo, в декабре в южных областях Украины будет царить аномально теплая погода. Температура воздуха будет прогреваться до 14 градусов, а никакого снега или морозов не будет. Практически весь первый месяц зимы в регионе будет солнечная и сухая погода.