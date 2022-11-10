Холоди в Україну прийдуть з 14 листопада. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

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Перше відчутне похолодання, за попередніми прогнозами, прийде в Україну з наступного тижня,

– наголосила Діденко.

До того часу в Україні пануватиме тепла й комфортна погода. Температура повітря прогріватиметься навіть до +14 градусів.

Народний синоптик попереджав про хурделиці

Про те, що з 14 листопада в Україні похолодає, говорив і народний синоптик Станіслав Щедрін. За його прогнозом, 14 – 16 листопада на території нашої країни можливі навіть хурделиці. Температура повітря опуститься до -4...-2 градусів, а снігу може намести до 20 сантиметрів.

Така зимова погода завітає у східні, центральні та навіть південні області.

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Зверніть увагу! За даними синоптичного ресурсу Gismeteo, у грудні в південних областях України пануватиме аномально тепла погода. Температура повітря прогріватиметься до +14 градусів, а ніякого снігу чи морозів не буде. Майже весь перший місяць зими в регіоні буде сонячна й суха погода.