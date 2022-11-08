Щонайменше до 18 листопада у центральних областях України переважатиме осінній режим погоди, однак вночі будуть морози. Про це розповів керівник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань.

До теми В Україні сильно й різко похолодає: коли готуватися до погіршення погоди

Температура повітря в Україні вища за норму

Синоптик зазначив, що зараз листопад "працює" за температурним режимом жовтня. Середньодобова температура повітря коливається у межах +7...+10 градусів. Вдень повітря максимально прогрівається до +9...+11 градусів, а вночі до +5...+8 градусів.

Причина такого тепла – надходження повітряних мас з Атлантики, які нещодавно принесли у наш регіон дощі. Погода буде спокійною, дещо прохолоднішою, без опадів, але з туманами,

– зазначив Постригань.

То ж на зимову погоду раніше 18 листопада чекати не варто.

На скільки зросла температура повітря

Раніше директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда розповів у інтерв'ю 24 каналу, що температура повітря в Україні значно зросла. За останні 40 років січень та лютий стали на 2,5 градуси теплішими. За словами синоптика, це – "страшенне потепління". Наразі ця тенденція йде тільки до збільшення.

До речі, найбільше змінилася погода у західних та північних областях України. Найменших кліматичних змін зазнали Південь та Схід.