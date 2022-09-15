В других областях столь мощного потепления синоптики не прогнозируют. На Западе температура воздуха будет колебаться в пределах +17…+19 градусов. Также там обещают небольшие дожди.

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Какая будет погода в Украине в последний рабочий день недели

В центральных и восточных областях воздух прогреется до +21...+23 градусов. В Харьковской, Луганской и Донецкой областях будет на 1 – 2 градуса теплее. Также там возможны грозы.

Синоптик Наталья Диденко отметила, что Юг Украины посетит настоящая летняя жара. Ведь в Херсонской области и в Крыму воздух кое-где прогреется до +30 градусов.

Дожди в Украине будут выпадать практически повсюду, небольшие, максимум умеренные, прямо в разное время суток. Разве что в южной части будет сухо, так что вечером на Запорожье пройдет дождь,

– рассказала Диденко.

Ночью и утром будут туманы и дымки. Поэтому видимость может снизиться до 300 – 500 метров.

В Киеве ожидается теплая, хоть и облачная погода. Воздух днем прогреется до +18…+20 градусов. Возможен небольшой дождь.

Прогноз погоды в городах Украины

Ужгород – +18...+20

Львов – +17...+19

Ивано-Франковск – +17...+19

Тернополь – +17...+19

Черновцы – +17...+19

Хмельницкий – +17...+19

Луцк – +17...+19

Ровно – +17...+19

Житомир – +17...+19

Винница – +21...+23

Одесса – +26...+28

Николаев – +26...+28

Херсон – +26...+28

Симферополь – +27...+29

Кропивницкий – +21...+23

Черкассы – +21...+23

Чернигов – +17...+19

Сумы – +17...+19

Полтава – +21...+23

Днепр – +21...+23

Запорожье – +26...+28

Донецк – +22...+24

Луганск – +22...+24

Харьков – +22...+24

Киев – +18...+20



Прогноз погоды в Украине на 16 сентября. / Карта Укргидрометцентра.