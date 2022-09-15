В других областях столь мощного потепления синоптики не прогнозируют. На Западе температура воздуха будет колебаться в пределах +17…+19 градусов. Также там обещают небольшие дожди.
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Какая будет погода в Украине в последний рабочий день недели
В центральных и восточных областях воздух прогреется до +21...+23 градусов. В Харьковской, Луганской и Донецкой областях будет на 1 – 2 градуса теплее. Также там возможны грозы.
Синоптик Наталья Диденко отметила, что Юг Украины посетит настоящая летняя жара. Ведь в Херсонской области и в Крыму воздух кое-где прогреется до +30 градусов.
Дожди в Украине будут выпадать практически повсюду, небольшие, максимум умеренные, прямо в разное время суток. Разве что в южной части будет сухо, так что вечером на Запорожье пройдет дождь,
– рассказала Диденко.
Ночью и утром будут туманы и дымки. Поэтому видимость может снизиться до 300 – 500 метров.
В Киеве ожидается теплая, хоть и облачная погода. Воздух днем прогреется до +18…+20 градусов. Возможен небольшой дождь.
Прогноз погоды в городах Украины
Ужгород – +18...+20
Львов – +17...+19
Ивано-Франковск – +17...+19
Тернополь – +17...+19
Черновцы – +17...+19
Хмельницкий – +17...+19
Луцк – +17...+19
Ровно – +17...+19
Житомир – +17...+19
Винница – +21...+23
Одесса – +26...+28
Николаев – +26...+28
Херсон – +26...+28
Симферополь – +27...+29
Кропивницкий – +21...+23
Черкассы – +21...+23
Чернигов – +17...+19
Сумы – +17...+19
Полтава – +21...+23
Днепр – +21...+23
Запорожье – +26...+28
Донецк – +22...+24
Луганск – +22...+24
Харьков – +22...+24
Киев – +18...+20
Прогноз погоды в Украине на 16 сентября. / Карта Укргидрометцентра.