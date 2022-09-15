У інших областях такого потужного потепління синоптики не прогнозують. На Заході температура повітря коливатиметься у межах +17...+19 градусів. Також там обіцяють невеликі дощі.
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У центральних та східних областях повітря прогріється до +21...+23 градусів. Водночас у Харківській, Луганській та Донецькій областях буде на 1 – 2 градуси тепліше. Також там можливі грози.
Синоптикиня Наталка Діденко зазначила, що на Південь України завітає справжня літня спека. Адже у Херсонській області та в Криму повітря подекуди прогріється до +30 градусів.
Дощі в Україні випадатимуть практично повсюди, невеликі, максимум помірні, просто в різний час доби. Хіба що у південній частині буде сухо, аж ввечері на Запоріжжі пройде дощ,
– розповіла Діденко.
Вночі та вранці виникатимуть тумани й серпанки. Тому видимість може знизитися до 300 – 500 метрів.
У Києві очікується тепла, хоча й хмарна погода. Повітря вдень прогріється до +18...+20 градусів. Також можливий невеликий дощ.
Прогноз погоди у містах України
Ужгород – +18...+20
Львів – +17...+19
Івано-Франківськ – +17...+19
Тернопіль – +17...+19
Чернівці – +17...+19
Хмельницький – +17...+19
Луцьк – +17...+19
Рівне – +17...+19
Житомир – +17...+19
Вінниця – +21...+23
Одеса – +26...+28
Миколаїв – +26...+28
Херсон – +26...+28
Сімферополь – +27...+29
Кропивницький – +21...+23
Черкаси – +21...+23
Чернігів – +17...+19
Суми – +17...+19
Полтава – +21...+23
Дніпро – +21...+23
Запоріжжя – +26...+28
Донецьк – +22...+24
Луганськ – +22...+24
Харків – +22...+24
Київ – +18...+20
Прогноз погоди в Україні на 16 вересня / Карта Укргідрометцентру