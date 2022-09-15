У інших областях такого потужного потепління синоптики не прогнозують. На Заході температура повітря коливатиметься у межах +17...+19 градусів. Також там обіцяють невеликі дощі.

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Яка буде погода в Україні в останній робочий день тижня

У центральних та східних областях повітря прогріється до +21...+23 градусів. Водночас у Харківській, Луганській та Донецькій областях буде на 1 – 2 градуси тепліше. Також там можливі грози.

Синоптикиня Наталка Діденко зазначила, що на Південь України завітає справжня літня спека. Адже у Херсонській області та в Криму повітря подекуди прогріється до +30 градусів.

Дощі в Україні випадатимуть практично повсюди, невеликі, максимум помірні, просто в різний час доби. Хіба що у південній частині буде сухо, аж ввечері на Запоріжжі пройде дощ,

– розповіла Діденко.

Вночі та вранці виникатимуть тумани й серпанки. Тому видимість може знизитися до 300 – 500 метрів.

У Києві очікується тепла, хоча й хмарна погода. Повітря вдень прогріється до +18...+20 градусів. Також можливий невеликий дощ.

Прогноз погоди у містах України

Ужгород – +18...+20

Львів – +17...+19

Івано-Франківськ – +17...+19

Тернопіль – +17...+19

Чернівці – +17...+19

Хмельницький – +17...+19

Луцьк – +17...+19

Рівне – +17...+19

Житомир – +17...+19

Вінниця – +21...+23

Одеса – +26...+28

Миколаїв – +26...+28

Херсон – +26...+28

Сімферополь – +27...+29

Кропивницький – +21...+23

Черкаси – +21...+23

Чернігів – +17...+19

Суми – +17...+19

Полтава – +21...+23

Дніпро – +21...+23

Запоріжжя – +26...+28

Донецьк – +22...+24

Луганськ – +22...+24

Харків – +22...+24

Київ – +18...+20



Прогноз погоди в Україні на 16 вересня / Карта Укргідрометцентру