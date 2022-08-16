Жарче всего будет на Востоке. Там температура воздуха прогреется до +31…+33. Средняя дневная температура составит +25...+27 градусов.

Заметьте Сильный ливень накрыл Одессу: несколько улиц ушли под воду

Наибольшей прохладой смогут насладиться жители Прикарпатья. Там прогнозируют только +21...+23 градуса тепла.

Какая будет погода в Киеве

В Киеве обещают +25...+27 градусов. Украинскую столицу грозы также не обойдут стороной. Людям рекомендуют не выходить из дома без зонтика, чтобы грозы не разрушили планы.

Погода в городах Украины 17 августа

Ужгород – +28...+30

Львов – +25...+27

Ивано-Франковск – +21...+23

Тернополь – +23...+25

Черновцы – +24...+26

Хмельницкий – +23...+25

Луцк – +24...+26

Ровно – +24...+26

Житомир – +24...+26

Винница – +22...+24

Одесса – +27...+29

Николаев – +26...+28

Херсон – +27...+29

Симферополь – +27...+29

Кропивницкий – +25...+27

Черкассы – +25...+27

Чернигов – +25...+27

Сумы – +26...+28

Полтава – +25...+27

Днепр – +27...+29

Запорожье – +28...+30

Донецк – +29...+31

Луганск – +31...+33

Харьков – +29...+31

Киев – +25...+27



Погода в Украине 17 августа / Карта Укргидрометцентр