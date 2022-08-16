Найспекотніше буде на Сході. Там температура повітря прогріється до +31...+33. Середня денна температура становитиме +25...+27 градусів.
Зауважте Сильна злива накрила Одесу: кілька вулиць пішли під воду
Найбільшою прохолодою зможуть насолодитися жителі Прикарпаття. Там прогнозують лише +21...+23 градуси тепла.
Якою буде погода у Києві
У Києві обіцяють +25...+27 градусів. Українську столицю грози також не оминуть. Людям рекомендують не виходити з дому без парасольки, аби грози не зруйнували плани.
Погода в містах України 17 серпня
Ужгород – +28...+30
Львів – +25...+27
Івано-Франківськ – +21...+23
Тернопіль – +23...+25
Чернівці – +24...+26
Хмельницький – +23...+25
Луцьк – +24...+26
Рівне – +24...+26
Житомир – +24...+26
Вінниця – +22...+24
Одеса – +27...+29
Миколаїв – +26...+28
Херсон – +27...+29
Сімферополь – +27...+29
Кропивницький – +25...+27
Черкаси – +25...+27
Чернігів – +25...+27
Суми – +26...+28
Полтава – +25...+27
Дніпро – +27...+29
Запоріжжя – +28...+30
Донецьк – +29...+31
Луганськ – +31...+33
Харків – +29...+31
Київ – +25...+27
Погода в Україні 17 серпня / Карта Укргідрометцентр