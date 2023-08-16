Кроме того, северян и Запад нашего государства синоптики предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности. Она будет сохраняться в течение всего дня.

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Какая будет погода в Украине 17 августа

Украину продолжит накрывать жара, принесшая в наше государство отсутствие значительных осадков. Да, температура по всей стране будет колебаться от +26 до +33 градусов в зависимости от региона. Поэтому не рекомендуем выходить на улицу без солнцезащитных очков и головного убора.

В то же время на Запад все же придут небольшие осадки. Так, во Львовской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Тернопольской областях, а также в Закарпатье и Волыни пройдут кратковременные дожди. Температура в регионе будет составлять от +27 до +31 раз. В Ровенской и Хмельницкой областях осадки не прогнозируют.

На Севере и в Центре нашего государства также будет жарко и сухо. Кое-где там возможна небольшая облачность. Температура в этих регионах будет колебаться от +29 до +31 градуса. Скорость ветра будет составлять от 5 до 10 метров в секунду.

Похожая погода будет на Юге и Востоке Украины. Температура будет составлять от +27 до +33 градусов, осадков там тоже не прогнозируют. Жарче всего на этот раз будет в Николаевской области, а также в Крыму, там воздух разогреется до +33 градусов. А самое холодное будет в Донецкой области, где температура составит +27 градусов.

Синоптики предупредили о пожарной опасности

В Укргидрометцентре также были предупреждены жители северных и северо-западных областей, а также Крым о чрезвычайном уровне пожарной опасности. Там объяснили, что это произошло из-за того, что сочетание высокой температуры воздуха и бездождевой погоды приводит к высокой вероятности возникновения и быстрому распространению лесных пожаров.

Чрезвычайную пожарную опасность объявили в следующих областях Украины:

Киевская;

Черкасская;

Житомирская;

Хмельницкая;

Винницкая;

Тернопольская;

Ровенская;

Волынь;

Крым.



Пожарная опасность в Украине 17 августа / Карта Укргидрометцентра

Температура в областных центрах Украины

Киев – +29...+31

Ужгород – +27...+29

Львов – +28...+30

Ивано-Франковск – +28...+30

Тернополь – +28...+30

Черновцы – +29...+31

Хмельницкий – +29…+31

Луцк – +28...+30

Ровно – +29...+31

Житомир – +29...+31

Винница – +30...+32

Одесса – +30...+32

Николаев – +31...+33

Херсон – +30...+32

Симферополь – +31...+33

Кропивницкий – +29...+31

Черкассы – +29...+31

Чернигов – +29...+31

Сумы – +27...+29

Полтава – +29...+31

Днепр – +29...+31

Запорожье – +30...+32

Донецк – +27...+29

Луганск – +28...+30

Харьков – +29...+31



Прогноз погоды на 17 августа / Карта Укргидрометцентра