В части областей столбики термометра опустятся ниже нуля. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Какой будет погода в Украине
Синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Ночью в южной части Украины и восточных областях возможен небольшой дождь. Зато днем в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях местами выпадет мокрый снег. На остальной территории понедельник пройдет без осадков.
Кроме этого, на дорогах в западных областях возможна гололедица. Ветер в течение дня преимущественно будет северо-западный со скоростью 7 – 12 метров в секунду. В то же время в западных, днем и в северных областях местами возможны порывы со скоростью до 15 – 20 метров в секунду.
Температура воздуха ночью в западных, северных, Винницкой, Черкасской и Полтавской областях будет колебаться от -3 до -8 градусов мороза, днем – от -1 градуса мороза до +4 градусов тепла.
Однако, на юго-востоке днем будет от +8 до +13 градусов тепла. На остальной территории Украины ночью и днем столбики термометров будут показывать от +2 до +7 градусов тепла.
Какой будет погода в областных центрах
- Киев +1...+3;
- Ужгород +4...+6;
- Львов +1...+3;
- Ивано-Франковск +1...+3;
- Тернополь +1...+3;
- Черновцы +3...+5;
- Хмельницкий +2...+4;
- Луцк +1...+3;
- Ровно +1...+3;
- Житомир +1....+3;
- Винница +1...+3;
- Одесса +6...+8;
- Николаев +7...+9;
- Херсон +10...+12;
- Симферополь +11...+13;
- Кропивницкий +4...+6;
- Черкассы +1...+3;
- Чернигов +1...+3;
- Сумы +1...+3;
- Полтава +3...+5;
- Днепр +5...+7;
- Запорожье +10...+12;
- Донецк +7...+9;
- Луганск +6...+8;
- Харьков +4...+6.
Прогноз погоды в Украине на 17 марта / Скриншот карты Укргидрометцентра