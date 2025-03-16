В части областей столбики термометра опустятся ниже нуля. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Какой будет погода в Украине

Синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Ночью в южной части Украины и восточных областях возможен небольшой дождь. Зато днем в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях местами выпадет мокрый снег. На остальной территории понедельник пройдет без осадков.

Кроме этого, на дорогах в западных областях возможна гололедица. Ветер в течение дня преимущественно будет северо-западный со скоростью 7 – 12 метров в секунду. В то же время в западных, днем и в северных областях местами возможны порывы со скоростью до 15 – 20 метров в секунду.

Температура воздуха ночью в западных, северных, Винницкой, Черкасской и Полтавской областях будет колебаться от -3 до -8 градусов мороза, днем – от -1 градуса мороза до +4 градусов тепла.

Однако, на юго-востоке днем будет от +8 до +13 градусов тепла. На остальной территории Украины ночью и днем столбики термометров будут показывать от +2 до +7 градусов тепла.

Какой будет погода в областных центрах

Киев +1...+3;

Ужгород +4...+6;

Львов +1...+3;

Ивано-Франковск +1...+3;

Тернополь +1...+3;

Черновцы +3...+5;

Хмельницкий +2...+4;

Луцк +1...+3;

Ровно +1...+3;

Житомир +1....+3;

Винница +1...+3;

Одесса +6...+8;

Николаев +7...+9;

Херсон +10...+12;

Симферополь +11...+13;

Кропивницкий +4...+6;

Черкассы +1...+3;

Чернигов +1...+3;

Сумы +1...+3;

Полтава +3...+5;

Днепр +5...+7;

Запорожье +10...+12;

Донецк +7...+9;

Луганск +6...+8;

Харьков +4...+6.

Прогноз погоды в Украине на 17 марта / Скриншот карты Укргидрометцентра