В части областей столбики термометра опустятся ниже нуля. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Какой будет погода в Украине

Синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Ночью в южной части Украины и восточных областях возможен небольшой дождь. Зато днем в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях местами выпадет мокрый снег. На остальной территории понедельник пройдет без осадков.

Кроме этого, на дорогах в западных областях возможна гололедица. Ветер в течение дня преимущественно будет северо-западный со скоростью 7 – 12 метров в секунду. В то же время в западных, днем и в северных областях местами возможны порывы со скоростью до 15 – 20 метров в секунду.

Температура воздуха ночью в западных, северных, Винницкой, Черкасской и Полтавской областях будет колебаться от -3 до -8 градусов мороза, днем – от -1 градуса мороза до +4 градусов тепла.

Однако, на юго-востоке днем будет от +8 до +13 градусов тепла. На остальной территории Украины ночью и днем столбики термометров будут показывать от +2 до +7 градусов тепла.

Какой будет погода в областных центрах

  • Киев +1...+3;
  • Ужгород +4...+6;
  • Львов +1...+3;
  • Ивано-Франковск +1...+3;
  • Тернополь +1...+3;
  • Черновцы +3...+5;
  • Хмельницкий +2...+4;
  • Луцк +1...+3;
  • Ровно +1...+3;
  • Житомир +1....+3;
  • Винница +1...+3;
  • Одесса +6...+8;
  • Николаев +7...+9;
  • Херсон +10...+12;
  • Симферополь +11...+13;
  • Кропивницкий +4...+6;
  • Черкассы +1...+3;
  • Чернигов +1...+3;
  • Сумы +1...+3;
  • Полтава +3...+5;
  • Днепр +5...+7;
  • Запорожье +10...+12;
  • Донецк +7...+9;
  • Луганск +6...+8;
  • Харьков +4...+6.

Прогноз погоды в Украине на 17 марта / Скриншот карты Укргидрометцентра