У частині областей стовпчики термометра опустяться нижче нуля. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Якою буде погода в Україні

Синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Уночі в південній частині України та східних областях можливий невеликий дощ. Натомість вдень у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях місцями випаде мокрий сніг. На решті території понеділок мине без опадів.

Окрім цього, на дорогах у західних областях можлива ожеледиця. Вітер впродовж дня переважно буде північно-західний зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду. Водночас у західних, вдень і в північних областях місцями можливі пориви зі швидкістю до 15 – 20 метрів за секунду.

Температура повітря вночі у західних, північних, Вінницькій, Черкаській та Полтавській областях коливатиметься від -3 до -8 градусів морозу, вдень – від -1 градусу морозу до +4 градусів тепла.

Однак, на південному сході вдень буде від +8 до +13 градусів тепла. На решті території України вночі та вдень стовпчики термометрів показуватимуть від +2 до +7 градусів тепла.

Якою буде погода в обласних центрах

  • Київ +1…+3;
  • Ужгород +4…+6;
  • Львів +1…+3;
  • Івано-Франківськ +1…+3;
  • Тернопіль +1…+3;
  • Чернівці +3…+5;
  • Хмельницький +2…+4;
  • Луцьк +1…+3;
  • Рівне +1…+3;
  • Житомир +1…+3;
  • Вінниця +1…+3;
  • Одеса +6…+8;
  • Миколаїв +7…+9;
  • Херсон +10…+12;
  • Сімферополь +11…+13;
  • Кропивницький +4…+6;
  • Черкаси +1…+3;
  • Чернігів +1…+3;
  • Суми +1…+3;
  • Полтава +3…+5;
  • Дніпро +5…+7;
  • Запоріжжя +10…+12;
  • Донецьк +7…+9;
  • Луганськ +6…+8;
  • Харків +4…+6.

Прогноз погоди в Україні на 17 березня / Скриншот карти Укргідрометцентру