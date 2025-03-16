У частині областей стовпчики термометра опустяться нижче нуля. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Якою буде погода в Україні

Синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Уночі в південній частині України та східних областях можливий невеликий дощ. Натомість вдень у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях місцями випаде мокрий сніг. На решті території понеділок мине без опадів.

Окрім цього, на дорогах у західних областях можлива ожеледиця. Вітер впродовж дня переважно буде північно-західний зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду. Водночас у західних, вдень і в північних областях місцями можливі пориви зі швидкістю до 15 – 20 метрів за секунду.

Температура повітря вночі у західних, північних, Вінницькій, Черкаській та Полтавській областях коливатиметься від -3 до -8 градусів морозу, вдень – від -1 градусу морозу до +4 градусів тепла.

Однак, на південному сході вдень буде від +8 до +13 градусів тепла. На решті території України вночі та вдень стовпчики термометрів показуватимуть від +2 до +7 градусів тепла.

Якою буде погода в обласних центрах

Київ +1…+3;

Ужгород +4…+6;

Львів +1…+3;

Івано-Франківськ +1…+3;

Тернопіль +1…+3;

Чернівці +3…+5;

Хмельницький +2…+4;

Луцьк +1…+3;

Рівне +1…+3;

Житомир +1…+3;

Вінниця +1…+3;

Одеса +6…+8;

Миколаїв +7…+9;

Херсон +10…+12;

Сімферополь +11…+13;

Кропивницький +4…+6;

Черкаси +1…+3;

Чернігів +1…+3;

Суми +1…+3;

Полтава +3…+5;

Дніпро +5…+7;

Запоріжжя +10…+12;

Донецьк +7…+9;

Луганськ +6…+8;

Харків +4…+6.

Прогноз погоди в Україні на 17 березня / Скриншот карти Укргідрометцентру