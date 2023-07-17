Синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях. Кроме жаркой погоды следует ожидать и грозу.

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Где пройдут грозы и будут держаться +30 градусов

Ночью 18 июля на западе страны и Житомирской области должны пройти грозы. С утра в течение дня почти по всей Украине, кроме юго-востока, тоже ожидаются грозы.

В большинстве центральных, Сумской и Харьковской областях возможны шквалы ветра 15 – 20 м/с. На остальной Украине ветер будет преимущественно северо-западный, 5 – 10 метров в секунду.

Температура в западных и северных областях немного опустится и днем будет колебаться в пределах 23 – 28 градусов тепла. На остальной территории, несмотря на предупреждение о грозе, будет более жарко – от +29 до +34. Ночью температура воздуха будет +16...+21 градус.

В Киеве выдвинули предупреждение о грозе

18 июля утром и днем в Киеве ожидается гроза, и уровень опасности. Температура по Киеву ночью будет +19...+21 градус, днем +26...+28 градусов.

Специалисты напоминают, что во время грозы необходимо закрывать окна и не подходить к ним, не браться за металлическую входную дверь.

Погода днем по Украине

  • Киев – +26...+28
  • Ужгород – +28...+30
  • Львов – +25...+27
  • Ивано-Франковск – +25...+27
  • Тернополь – +26...+28
  • Черновцы – +25...+27
  • Хмельницкий – +26...+28
  • Луцк – +25...+27
  • Ровно – +25...+27
  • Житомир – +25...+27
  • Винница – +28...+30
  • Одесса – +31...+33
  • Николаев – +31...+33
  • Херсон – +31...+33
  • Симферополь – +31...+33
  • Кропивницкий – +29...+31
  • Черкассы – +28...+30
  • Чернигов – +24...+26
  • Сумы – +25...+27
  • Полтава – +28...+30
  • Днепр – +29...+31
  • Запорожье – +30...+32
  • Донецк – +27...+29
  • Луганск – +28...+30
  • Харьков – +27...+29