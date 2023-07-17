Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища. Окрім спекотної погоди слід очікувати й на грозу.

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Де пройдуть грози та триматиметься +30 градусів

Вночі 18 липня на заході країни та у Житомирській області повинні пройти грози. Від ранку впродовж дня майже по всій Україні, окрім південного сходу, теж очікують грози.

У більшості центральних, Сумській та Харківській областях можливі шквали вітру 15 – 20 м/с. На решті України вітер буде переважно північно-західний, 5 – 10 метрів на секунду.

Температура у західних та північних областях трішки опуститься і вдень коливатиметься в межах 23 – 28 градусів тепла. На решті території, попри попередження про грозу, буде спекотніше – від +29 до +34. Вночі температура повітря становитиме +16...+21 градус.

У Києві висунули попередження про грозу

18 липня зранку та вдень у Києві очікується гроза, І рівень небезпечності. Температура по Києві вночі становитиме +19...+21 градус, вдень +26...+28 градус.

Фахівці нагадують, що під час грози необхідно зачиняти вікна та не підходити до них, не братися за металеві вхідні двері.

Довідка. У випадку підтоплень проїжджої частини чи тротуарів необхідно звертатися до диспетчерської КК "Київавтодор": 0442847419.

Якщо впало дерево чи зламалися гілки, потрібно телефонувати до аварійно-диспетчерської служби КО "Київзеленбуд": 0442724018.

При падінні дерев чи гілок необхідно викликати рятувальників: 101 або 0444303713 (телефон КАРС). При травмуванні людей негайно телефонуйте 103.

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