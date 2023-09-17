Теплее всего будет в Херсонской области и на Закарпатье. Там температура воздуха прогреется до +27 градусов.
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Людей предупреждают, что в течение дня над Украиной переменная облачность. Фактически будет без осадков. Лайтовые дожди прогнозируют только в Закарпатье и в Ивано-Франковской области.
Ночью и утром в западных и северо-восточных областях местами туман. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с,
– говорится в сообщении.
Какая будет погода в Украине
В Укргидрометцентре обновили прогноз погоды для всех областей Украины. Что ждет украинцев 18 сентября, читайте дальше.
Киев +24...+26
Ужгород +25...+27
Львов +24...+26
Ивано-Франковск +24...+26
Тернополь +24...+26
Черновцы +24...+26
Хмельницкий +23...+25
Луцк +24...+26
Ровно +24...+26
Житомир +23...+25
Винница +24...+26
Одесса +24...+26
Николаев +24...+26
Херсон +25...+27
Симферополь +23...+25
Кропивницкий +23...+25
Черкассы +24...+26
Чернигов +24...+26
Сумы +22...+24
Полтава +22...+24
Днепр +24...+26
Запорожье +24...+26
Донецк +22...+24
Луганск +22...+24
Харьков +22...+24
Прогноз погоды в Украине 18 сентября / Карта Укргидрометцентр