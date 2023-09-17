Найтепліше буде у Херсонській області та на Закарпатті. Там температура повітря прогріється до +27 градусів.

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Людей попереджують, що упродовж дня над Україною буде мінлива хмарність. Фактично буде без опадів. Лайтові дощі прогнозують лише на Закарпатті та в Івано-Франківській області.

Вночі та вранці у західних та північно-східних областях місцями туман. Вітер переважно південний, 5 – 10 м/с,

– мовиться у повідомленні.

Якою буде погода в Україні

В Укргідрометцентрі оновили прогноз погоди для всіх областей України. Що чекає українців 18 вересня, читайте далі.

Київ +24...+26

Ужгород +25...+27

Львів +24...+26

Івано-Франківськ +24...+26

Тернопіль +24...+26

Чернівці +24...+26

Хмельницький +23...+25

Луцьк +24...+26

Рівне +24...+26

Житомир +23...+25

Вінниця +24...+26

Одеса +24...+26

Миколаїв +24...+26

Херсон +25...+27

Сімферополь +23...+25

Кропивницький +23...+25

Черкаси +24...+26

Чернігів +24...+26

Суми +22...+24

Полтава +22...+24

Дніпро +24...+26

Запоріжжя +24...+26

Донецьк +22...+24

Луганськ +22...+24

Харків +22...+24



Прогноз погоди в Україні 18 вересня / Карта Укргідрометцентр