Ветер в понедельник будет юго-восточный, преимущественно 5 – 10 метров в секунду, однако в отдельных районах ряда областей порывы ветра будут достигать и 20 метров в секунду. Многие регионы зальет дождями.

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Какая будет погода в Украине 19 июня

Синоптики выдвинули предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине. 19 июня в западных, Винницкой, Одесской и Житомирской областях пройдут грозы. Также Укргидрометцентр прогнозирует град и шквалы ветра 15-20 метров в секунду в отдельных районах Черновицкой, Хмельницкой, Ровенской, Житомирской, Винницкой и Одесской областей.

В других областях осадков не прогнозируется, лишь небольшая облачность.

Будет ли дождь в Киеве

В Киеве и Киевской области дожди также не предусмотрены, лишь небольшие облака. Температура в столице ночью будет +17...+19 градусов, а днем +27...+29 градусов.

Погода в областных центрах днем 19 июня.

  • Киев – +27...+29
  • Ужгород – +23...+25
  • Львов – +21...+23
  • Ивано-Франковск – +21...+23
  • Тернополь – +22...+24
  • Черновцы – +23...+25
  • Хмельницкий – +21...+23
  • Луцк – +21...+23
  • Ровно – +23...+25
  • Житомир – +25...+27
  • Винница – +25...+27
  • Одесса – +25...+27
  • Николаев – +27...+29
  • Херсон – +26...+28
  • Симферополь – +25...+27
  • Кропивницкий – +27…+29
  • Черкассы – +27...+29
  • Чернигов – +26...+28
  • Сумы – +25...+27
  • Полтава – +26...+28
  • Днепр – +25...+27
  • Запорожье – +25...+27
  • Донецк – +24...+26
  • Луганск – +23...+25
  • Харьков – +24...+26


Погода в Украине 19 июня / Укргидрометцентр