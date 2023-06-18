Вітер у понеділок буде південно-східний, переважно 5 – 10 метрів на секунду, проте в окремих районах низки областей пориви вітру сягатимуть і 20 метрів на секунду. Багато регіонів заллє дощами.

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Якою буде погода в Україні 19 червня

Синоптики висунули попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні. 19 червня у західних, Вінницькій, Одеській та Житомирській областях пройдуть грози. Також Укргідрометцентр прогнозує град та шквали вітру 15 – 20 метрів на секунду в окремих районах Чернівецької, Хмельницької, Рівненської, Житомирської, Вінницької та Одеської областей.

Зверніть увагу. В усіх вищеперерахованих областях синоптики попередили про небезпеку I рівня.

В інших областях опадів не прогнозується, лиш невелика хмарність.

Чи дощитиме в Києві

У Києві та Київській області дощів також не передбачено, лиш невеликі хмари. Температура у столиці вночі становитиме +17...+19 градусів, а вдень +27...+29 градусів.

Погода в обласних центрах вдень 19 червня

Київ – +27...+29

Ужгород – +23...+25

Львів – +21...+23

Івано-Франківськ – +21...+23

Тернопіль – +22...+24

Чернівці – +23...+25

Хмельницький – +21...+23

Луцьк – +21...+23

Рівне – +23...+25

Житомир – +25...+27

Вінниця – +25...+27

Одеса – +25...+27

Миколаїв – +27...+29

Херсон – +26...+28

Сімферополь – +25...+27

Кропивницький – +27…+29

Черкаси – +27...+29

Чернігів – +26...+28

Суми – +25...+27

Полтава – +26...+28

Дніпро – +25...+27

Запоріжжя – +25...+27

Донецьк – +24...+26

Луганськ – +23...+25

Харків – +24...+26



Погода в Україні 19 червня / Укргідрометцентр