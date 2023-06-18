Вітер у понеділок буде південно-східний, переважно 5 – 10 метрів на секунду, проте в окремих районах низки областей пориви вітру сягатимуть і 20 метрів на секунду. Багато регіонів заллє дощами.
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Якою буде погода в Україні 19 червня
Синоптики висунули попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні. 19 червня у західних, Вінницькій, Одеській та Житомирській областях пройдуть грози. Також Укргідрометцентр прогнозує град та шквали вітру 15 – 20 метрів на секунду в окремих районах Чернівецької, Хмельницької, Рівненської, Житомирської, Вінницької та Одеської областей.
В інших областях опадів не прогнозується, лиш невелика хмарність.
Чи дощитиме в Києві
У Києві та Київській області дощів також не передбачено, лиш невеликі хмари. Температура у столиці вночі становитиме +17...+19 градусів, а вдень +27...+29 градусів.
Погода в обласних центрах вдень 19 червня
- Київ – +27...+29
- Ужгород – +23...+25
- Львів – +21...+23
- Івано-Франківськ – +21...+23
- Тернопіль – +22...+24
- Чернівці – +23...+25
- Хмельницький – +21...+23
- Луцьк – +21...+23
- Рівне – +23...+25
- Житомир – +25...+27
- Вінниця – +25...+27
- Одеса – +25...+27
- Миколаїв – +27...+29
- Херсон – +26...+28
- Сімферополь – +25...+27
- Кропивницький – +27…+29
- Черкаси – +27...+29
- Чернігів – +26...+28
- Суми – +25...+27
- Полтава – +26...+28
- Дніпро – +25...+27
- Запоріжжя – +25...+27
- Донецьк – +24...+26
- Луганськ – +23...+25
- Харків – +24...+26
Погода в Україні 19 червня / Укргідрометцентр