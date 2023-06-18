Рятувальники та МВС оприлюднили кадри негоди на Прикарпатті. Внаслідок підняття рівня води через сильні дощі сталося підтоплення проїжджої частини автодороги місцевого значення.

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Наслідки негоди на Прикарпатті

У ДСНС розповіли, що зранку 17 червня провели позапланове засідання районної комісії з питань техногенно-екологічної ситуації та надзвичайних ситуацій Верховинської РДА. До ліквідації наслідків негоди в селах Зелене та Явірник залучили 7 одиниць техніки.

У МВС зауважили, що негода на Прикарпатті спричинила різке підняття рівня води в гірських річках та місцевих потічках.

Сильні дощі призвели до підтоплення доріг у селах Зелене, Топільче та Явірник. Потоки води також підмили ділянку дороги місцевого значення С 090202 через що, ускладнений проїзд до села Пробійнівка,

– розповіли у міністерстві.

Додали, що рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки негоди. Наразі вдалося розчистити проїжджу частину автодороги С 090206 у селах Зелене та Топільче. Рух транспорту відновлено. Техніка працює в урочищі Шибене села Явірник.

Важливо! У МВС наголосили, що людям, які проживають у зоні виникнення надзвичайної ситуації, забезпечують безпеку. Прийнято рішення призупинити спортивні сплави (рафтинг) на території Верховинського району.

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Наслідки негоди на Прикарпатті / Фото ДСНС, МВС

ОВА про ситуацію на Івано-Франківщині

Очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук розповіла, що:

станом на ранок у Верховинському районі ситуація контрольована. Опади послабились, але все ще залишається високим рівень води у річці Чорний Черемош.

У Білоберізькій громаді ускладнені проїзди до сіл Пробійнівка та Грамотне.

Ведеться робота щодо відновлення проїзду до села Явірник та прикордонної застави Шибени.

У Надвірнянському районі ввечері 17 червня через стрімке підняття рівня води в гірських потічках було пошкоджено транспортне сполучення до села Вороненко Поляницької громади зі сторони Ворохти. Там проживають до 400 людей. Упродовж ночі дорожні служби проводили відновлювальні роботи ділянки, аби забезпечити проїзд транспорту.

Проти ночі 17 червня у Солотвинській громаді в селі Кричка пошкоджено ділянку дороги на вулиці Івана Франка. Через це не було проїзду до 5-ти житлових будинків. Після спаду рівня води заплановано провести роботи з очищення русла місцевої водойми.

За даними служб, потягом доби 18 – 19 червня на рiчках області очiкується пiдвищення рiвнiв води на 0,3 – 1 метр. У басейнах Прута i Дністра, особливо на гірських притоках на 0,5 – 1,5 метра. Місцями можливе формування значного схилового стоку, в гiрських районах iснує загроза локальних селевих потокiв,

– зазначила Онищук.

Зверніть увагу! За орієнтовними прогнозами на картах Укргідрометцентру, короткочасні дощі на Прикарпатті, ймовірно, будуть щонайменше до 22 червня.