Разом з тим у неділю сильнішим стане вітер. Його пориви сягатимуть до 12 метрів за секунду, що характеризується як сильний вітер, від якого можуть хитатися великі гілки.
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Прогноз погоди від Укргідрометцентру
Щодо температури повітря, то у порівнянні з попереднім днем вона на Заході стане трішки нижчою, на Півночі – залишиться майже без змін, а на Сході та Півдні стовпчики термометрів показуватимуть дещо вищі показники.
Так, у західних областях неділя буде найхолоднішою. Там українцям слід готуватися до дощу та грози, які супроводжуватимуться температурою в межах від +19 до +25.
Натомість на Сході день лише розпочинатиметься з позначок +25 на термометрі. Прогріється ж подекуди повітря аж до +30.
Схожих температур слід очікувати й на Півдні. Там переважно за вікном будуть теплі +26…+30, і лише подекуди біля моря буде холодніше – +24…+26.
Щодо Півночі України, то там день розпочинатиметься з найвищих показників на термометрах, а саме з +27. Максимально ж температура повітря прогріється до +30.
Температура у найбільших містах України
Київ – +28...+30
Ужгород – +21...+23
Львів – +19...+21
Івано-Франківськ – +19...+21
Тернопіль – +19...+21
Чернівці – +19...+21
Хмельницький – +23...+25
Луцьк – +19...+21
Рівне – +22...+24
Житомир – +27...+29
Вінниця – +28...+30
Одеса – +28...+30
Миколаїв – +28...+30
Херсон – +26...+28
Сімферополь – +24...+26
Кропивницький – +28…+30
Черкаси – +27...+29
Чернігів – +27...+29
Суми – +28...+30
Полтава – +27...+29
Дніпро – +27...+29
Запоріжжя – +27...+29
Донецьк – +26...+28
Луганськ – +25...+27
Харків – +28...+30
Погода в Україні 18 червня / Карта Укргідрометцентру