Разом з тим у неділю сильнішим стане вітер. Його пориви сягатимуть до 12 метрів за секунду, що характеризується як сильний вітер, від якого можуть хитатися великі гілки.

Цікаво Замість сонячних днів хмарність та дощі: скільки ще в Україні будуть опади та грози

Прогноз погоди від Укргідрометцентру

Щодо температури повітря, то у порівнянні з попереднім днем вона на Заході стане трішки нижчою, на Півночі – залишиться майже без змін, а на Сході та Півдні стовпчики термометрів показуватимуть дещо вищі показники.

Так, у західних областях неділя буде найхолоднішою. Там українцям слід готуватися до дощу та грози, які супроводжуватимуться температурою в межах від +19 до +25.

Натомість на Сході день лише розпочинатиметься з позначок +25 на термометрі. Прогріється ж подекуди повітря аж до +30.

Схожих температур слід очікувати й на Півдні. Там переважно за вікном будуть теплі +26…+30, і лише подекуди біля моря буде холодніше – +24…+26.

Щодо Півночі України, то там день розпочинатиметься з найвищих показників на термометрах, а саме з +27. Максимально ж температура повітря прогріється до +30.

Температура у найбільших містах України

Київ – +28...+30

Ужгород – +21...+23

Львів – +19...+21

Івано-Франківськ – +19...+21

Тернопіль – +19...+21

Чернівці – +19...+21

Хмельницький – +23...+25

Луцьк – +19...+21

Рівне – +22...+24

Житомир – +27...+29

Вінниця – +28...+30

Одеса – +28...+30

Миколаїв – +28...+30

Херсон – +26...+28

Сімферополь – +24...+26

Кропивницький – +28…+30

Черкаси – +27...+29

Чернігів – +27...+29

Суми – +28...+30

Полтава – +27...+29

Дніпро – +27...+29

Запоріжжя – +27...+29

Донецьк – +26...+28

Луганськ – +25...+27

Харків – +28...+30



Погода в Україні 18 червня / Карта Укргідрометцентру