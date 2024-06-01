Синоптики предупредили, что температура воздуха днем в большинстве областей снизится на несколько градусов, по сравнению с 1 июня. Ветер преимущественно юго-западный, 7 – 12 метров в секунду.
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Какой будет погода в регионах Украины
В Украине, кроме юго-восточной части, кратковременные дожди, местами грозы,
– сообщили синоптики.
Они отметили, что температура воздуха на Западе Украины ночью будет 10 – 15 градусов, днем – 21 – 26 градус. На остальной территории ночью 13 – 18 градусов, днем 27 – 32 градуса. На Севере, а также в Винницкой и Черкасской областях 24 – 29 градусов.
В Киевской области будет облачно с прояснениями. Ветер юго-западный, 7 – 12 метров за секунду.
Ночью небольшой, днем умеренный кратковременный дождь днем умеренный кратковременный дождь,
– предупредили в Укргидрометцентре.
Температура воздуха ночью 13 – 18 градусов тепла, днем 24 – 29 градусов. В Киеве ночью – 16 – 18 градусов, днем – 26 – 28 градусов.
Какой будет погода в городах Украины
- Киев – +26...+28,
- Ужгород – +22...+24,
- Львов – +21...+23,
- Ивано-Франковск – +23...+25,
- Тернополь – +23...+25,
- Черновцы – +26...+28,
- Хмельницкий – +25...+27,
- Луцк – +21...+23,
- Ровно – +21...+23,
- Житомир – +24...+26,
- Винница – +27...+29,
- Одесса – +22...+24,
- Николаев – +28...+30,
- Херсон – +29...+31,
- Симферополь – +30...+32,
- Кропивницкий – +28...+30,
- Черкассы – +27...+29,
- Чернигов – +25...+27,
- Сумы – +27...+29,
- Полтава – +28...+30,
- Днепр – +29...+31,
- Запорожье – +29...+31,
- Донецк – +29...+31,
- Луганск – +29...+31,
- Харьков – +30...+32.
Погода в Украине 2 июня 2024 года / Карта Укргидрометцентра