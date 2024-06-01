Синоптики попередили, що температура повітря вдень у більшості областей знизиться на декілька градусів, порівняно з 1 червня. Вітер переважно південно-західний, 7 – 12 метрів за секунду.
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Якою буде погода в регіонах України
В Україні, крім південно-східної частини, короткочасні дощі, місцями грози,
– повідомили синоптики.
Вони зазначили, що температура повітря на Заході України вночі буде 10 – 15 градусів, вдень – 21 – 26 градус. На решті території вночі 13 – 18 градусів, вдень 27 – 32 градуси. На Півночі, а також у Вінницькій та Черкаській областях 24 – 29 градусів.
У Київській області буде хмарно з проясненнями. Вітер південно-західний, 7 – 12 метрів за секунду.
Вночі невеликий, вдень помірний короткочасний дощ,
– попередили в Укргідрометцентрі.
Температура повітря вночі 13 – 18 градусів тепла, вдень 24 – 29 градусів. У Києві вночі – 16 – 18 градусів, вдень – 26 – 28 градусів.
Якою буде погода в містах України
- Київ – +26...+28,
- Ужгород – +22...+24,
- Львів – +21...+23,
- Івано-Франківськ – +23...+25,
- Тернопіль – +23...+25,
- Чернівці – +26...+28,
- Хмельницький – +25...+27,
- Луцьк – +21...+23,
- Рівне – +21...+23,
- Житомир – +24...+26,
- Вінниця – +27...+29,
- Одеса – +22...+24,
- Миколаїв – +28...+30,
- Херсон – +29..+31,
- Сімферополь – +30...+32,
- Кропивницький – +28...+30,
- Черкаси – +27...+29,
- Чернігів – +25...+27,
- Суми – +27...+29,
- Полтава – +28...+30,
- Дніпро – +29...+31,
- Запоріжжя – +29...+31,
- Донецьк – +29...+31,
- Луганськ – +29...+31,
- Харків – +30...+32.
Погода в Україні 2 червня 2024 року / Карта Укргідрометцентру