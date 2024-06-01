Синоптики попередили, що температура повітря вдень у більшості областей знизиться на декілька градусів, порівняно з 1 червня. Вітер переважно південно-західний, 7 – 12 метрів за секунду.

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Якою буде погода в регіонах України

В Україні, крім південно-східної частини, короткочасні дощі, місцями грози,
– повідомили синоптики.

Вони зазначили, що температура повітря на Заході України вночі буде 10 – 15 градусів, вдень – 21 – 26 градус. На решті території вночі 13 – 18 градусів, вдень 27 – 32 градуси. На Півночі, а також у Вінницькій та Черкаській областях 24 – 29 градусів.

У Київській області буде хмарно з проясненнями. Вітер південно-західний, 7 – 12 метрів за секунду.

Вночі невеликий, вдень помірний короткочасний дощ,
– попередили в Укргідрометцентрі.

Температура повітря вночі 13 – 18 градусів тепла, вдень 24 – 29 градусів. У Києві вночі – 16 – 18 градусів, вдень – 26 – 28 градусів.

Якою буде погода в містах України

  • Київ – +26...+28,
  • Ужгород – +22...+24,
  • Львів – +21...+23,
  • Івано-Франківськ – +23...+25,
  • Тернопіль – +23...+25,
  • Чернівці – +26...+28,
  • Хмельницький – +25...+27,
  • Луцьк – +21...+23,
  • Рівне – +21...+23,
  • Житомир – +24...+26,
  • Вінниця – +27...+29,
  • Одеса – +22...+24,
  • Миколаїв – +28...+30,
  • Херсон – +29..+31,
  • Сімферополь – +30...+32,
  • Кропивницький – +28...+30,
  • Черкаси – +27...+29,
  • Чернігів – +25...+27,
  • Суми – +27...+29,
  • Полтава – +28...+30,
  • Дніпро – +29...+31,
  • Запоріжжя – +29...+31,
  • Донецьк – +29...+31,
  • Луганськ – +29...+31,
  • Харків – +30...+32.

Погода в Україні 1 червня 2024 року
Погода в Україні 2 червня 2024 року / Карта Укргідрометцентру