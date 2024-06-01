Синоптики попередили, що температура повітря вдень у більшості областей знизиться на декілька градусів, порівняно з 1 червня. Вітер переважно південно-західний, 7 – 12 метрів за секунду.

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Якою буде погода в регіонах України

В Україні, крім південно-східної частини, короткочасні дощі, місцями грози,

– повідомили синоптики.

Вони зазначили, що температура повітря на Заході України вночі буде 10 – 15 градусів, вдень – 21 – 26 градус. На решті території вночі 13 – 18 градусів, вдень 27 – 32 градуси. На Півночі, а також у Вінницькій та Черкаській областях 24 – 29 градусів.

У Київській області буде хмарно з проясненнями. Вітер південно-західний, 7 – 12 метрів за секунду.

Вночі невеликий, вдень помірний короткочасний дощ,

– попередили в Укргідрометцентрі.

Температура повітря вночі 13 – 18 градусів тепла, вдень 24 – 29 градусів. У Києві вночі – 16 – 18 градусів, вдень – 26 – 28 градусів.

Якою буде погода в містах України

Київ – +26...+28,

Ужгород – +22...+24,

Львів – +21...+23,

Івано-Франківськ – +23...+25,

Тернопіль – +23...+25,

Чернівці – +26...+28,

Хмельницький – +25...+27,

Луцьк – +21...+23,

Рівне – +21...+23,

Житомир – +24...+26,

Вінниця – +27...+29,

Одеса – +22...+24,

Миколаїв – +28...+30,

Херсон – +29..+31,

Сімферополь – +30...+32,

Кропивницький – +28...+30,

Черкаси – +27...+29,

Чернігів – +25...+27,

Суми – +27...+29,

Полтава – +28...+30,

Дніпро – +29...+31,

Запоріжжя – +29...+31,

Донецьк – +29...+31,

Луганськ – +29...+31,

Харків – +30...+32.



Погода в Україні 2 червня 2024 року / Карта Укргідрометцентру