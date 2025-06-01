В некоторых регионах в этот день ожидается дождь. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Какой будет погода 2 июня
Синоптики прогнозируют, что на большинстве территории Украины осадков в понедельник не будет. Кратковременные дожди, местами с грозами, могут пройти на Волыни, Львовщине и Закарпатье ночью, а в западных регионах, Житомирской, Винницкой, местами Киевской, Одесской областях и в Крыму – днем.
В западных и северных областях ветер будет дуть с юго-запада и достигать 7-12 метров в секунду. На остальной территории, по прогнозам синоптиков, ветер будет переменных направлений, 3-8 метров в секунду.
Ночью столбики термометров будут показывать +11...+16 градусов. В южной части Украины воздух прогреется до 19 градусов тепла. Днем прогнозируется 23-28 градусов тепла.
В Карпатах ожидается температура +7...+12 градусов, а днем от 18 до 23 градусов тепла.
Какой будет погода в областных центрах
- Киев +25...+27;
- Ужгород +25...+27;
- Львов +24...+26;
- Ивано-Франковск +24...+26;
- Тернополь +24...+26;
- Черновцы +25...+27;
- Хмельницкий +23...+25;
- Луцк +23...+25;
- Ровно +23...+25;
- Житомир +23...+25;
- Винница +25...+27;
- Одесса +25...+27;
- Николаев +26...+28;
- Херсон +27...+29;
- Симферополь +25...+27;
- Кропивницкий +26...+28;
- Черкассы +25...+27;
- Чернигов +25...+27;
- Сумы +24...+26;
- Полтава +25...+27;
- Днепр +26...+28;
- Запорожье +27...+29;
- Донецк +25...+27;
- Луганск +25...+27;
- Харьков +25...+27.
Прогноз погоды на 2 июня / Фото Укргидрометцентр
Напомним, в июне синоптики прогнозируют в Украине температуру немного выше климатической нормы. В среднем термометры будут показывать +19...+23 градуса. Осадки в этом месяце будут в пределах нормы.