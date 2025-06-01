В некоторых регионах в этот день ожидается дождь. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Какой будет погода 2 июня

Синоптики прогнозируют, что на большинстве территории Украины осадков в понедельник не будет. Кратковременные дожди, местами с грозами, могут пройти на Волыни, Львовщине и Закарпатье ночью, а в западных регионах, Житомирской, Винницкой, местами Киевской, Одесской областях и в Крыму – днем.

В западных и северных областях ветер будет дуть с юго-запада и достигать 7-12 метров в секунду. На остальной территории, по прогнозам синоптиков, ветер будет переменных направлений, 3-8 метров в секунду.

Ночью столбики термометров будут показывать +11...+16 градусов. В южной части Украины воздух прогреется до 19 градусов тепла. Днем прогнозируется 23-28 градусов тепла.

В Карпатах ожидается температура +7...+12 градусов, а днем от 18 до 23 градусов тепла.

Какой будет погода в областных центрах

Киев +25...+27;

Ужгород +25...+27;

Львов +24...+26;

Ивано-Франковск +24...+26;

Тернополь +24...+26;

Черновцы +25...+27;

Хмельницкий +23...+25;

Луцк +23...+25;

Ровно +23...+25;

Житомир +23...+25;

Винница +25...+27;

Одесса +25...+27;

Николаев +26...+28;

Херсон +27...+29;

Симферополь +25...+27;

Кропивницкий +26...+28;

Черкассы +25...+27;

Чернигов +25...+27;

Сумы +24...+26;

Полтава +25...+27;

Днепр +26...+28;

Запорожье +27...+29;

Донецк +25...+27;

Луганск +25...+27;

Харьков +25...+27.

Прогноз погоды на 2 июня / Фото Укргидрометцентр

Напомним, в июне синоптики прогнозируют в Украине температуру немного выше климатической нормы. В среднем термометры будут показывать +19...+23 градуса. Осадки в этом месяце будут в пределах нормы.