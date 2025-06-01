У деяких регіонах цього дня очікується дощ. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.

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Якою буде погода 2 червня

Синоптики прогнозують, що на більшості території України опадів у понеділок не буде. Короткочасні дощі, місцями з грозами, можуть пройти на Волині, Львівщині та Закарпатті вночі, а в західних регіонах, Житомирській, Вінницькій, місцями Київській, Одеській областях та в Криму – вдень.

У західних та північних областях вітер буде дути з південного заходу та сягатиме 7-12 метрів за секунду. На решті території, за прогнозами синоптиків, вітер буде змінних напрямків, 3-8 метрів за секунду.

Уночі стовпчики термометрів показуватимуть +11…+16 градусів. У південній частині України повітря прогріється до 19 градусів тепла. Вдень прогнозується 23-28 градусів тепла.

У Карпатах очікується температура +7…+12 градусів, а вдень від 18 до 23 градусів тепла.

Якою буде погода в обласних центрах

  • Київ +25...+27;
  • Ужгород +25...+27;
  • Львів +24...+26;
  • Івано-Франківськ +24...+26;
  • Тернопіль +24...+26;
  • Чернівці +25...+27;
  • Хмельницький +23...+25;
  • Луцьк +23...+25;
  • Рівне +23...+25;
  • Житомир +23...+25;
  • Вінниця +25...+27;
  • Одеса +25...+27;
  • Миколаїв +26...+28;
  • Херсон +27...+29;
  • Сімферополь +25...+27;
  • Кропивницький +26...+28;
  • Черкаси +25...+27;
  • Чернігів +25...+27;
  • Суми +24...+26;
  • Полтава +25...+27;
  • Дніпро +26...+28;
  • Запоріжжя +27...+29;
  • Донецьк +25...+27;
  • Луганськ +25...+27;
  • Харків +25...+27.

Погода 2 червня 2025

Прогноз погоди на 2 червня / Фото Укргідрометцентр

Нагадаємо, у червні синоптики прогнозують в Україні температуру трохи вищу за кліматичну норму. У середньому термометри показуватимуть +19…+23 градуси. Опади цього місяця будуть в межах норми.