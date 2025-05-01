Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 2 мая

Синоптики прогнозируют, что только на крайнем востоке страны и в Крыму ночью местами небольшой дождь.

"2 мая в Украину будет поступать воздух арктического происхождения из северных широт вслед за холодным атмосферным фронтом, что повлечет повышение давления и уменьшение облачности. Это обусловит в большинстве областей холодную ночь с заморозками на поверхности почвы и прохладный, хоть и малооблачный, день", – рассказали в Укргидрометцентре.

Ветер и этот день будет преимущественно северо-западный, 5 – 10 метров в секунду.

Температура ночью 1 – 6 градуса тепла (в северных, большинстве западных и центральных областей на поверхности почвы заморозки 0 – 5 градусов), в южной части 5 – 10 градусов тепла; днем 11 – 16 градусов, на западе и юго-западе страны 16 – 21 градуса,
– говорится в сообщении.

Температура в областных центрах

  • Киев +14...+16;
  • Ужгород +19...+21;
  • Львов +19...+21;
  • Ивано-Франковск +18...+20;
  • Тернополь +18...+20;
  • Черновцы +18...+20;
  • Хмельницкий +17...+19;
  • Луцк +17...+19;
  • Ровно +18...+20;
  • Житомир +14...+16;
  • Винница +15...+17;
  • Одесса +18...+20;
  • Николаев +17...+19;
  • Херсон +15...+17;
  • Симферополь +15...+17;
  • Кропивницкий +16...+18;
  • Черкассы +13...+15;
  • Чернигов +13...+15;
  • Сумы +12...+14;
  • Полтава +12...+14;
  • Днепр +14...+16;
  • Запорожье +15...+17;
  • Донецк +14...+16;
  • Луганск +14...+16;
  • Харьков +14...+16.


Прогноз погоды на 2 мая / Карта Укргидрометцентра