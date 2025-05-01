Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Погода в Украине 2 мая
Синоптики прогнозируют, что только на крайнем востоке страны и в Крыму ночью местами небольшой дождь.
"2 мая в Украину будет поступать воздух арктического происхождения из северных широт вслед за холодным атмосферным фронтом, что повлечет повышение давления и уменьшение облачности. Это обусловит в большинстве областей холодную ночь с заморозками на поверхности почвы и прохладный, хоть и малооблачный, день", – рассказали в Укргидрометцентре.
Ветер и этот день будет преимущественно северо-западный, 5 – 10 метров в секунду.
Температура ночью 1 – 6 градуса тепла (в северных, большинстве западных и центральных областей на поверхности почвы заморозки 0 – 5 градусов), в южной части 5 – 10 градусов тепла; днем 11 – 16 градусов, на западе и юго-западе страны 16 – 21 градуса,
– говорится в сообщении.
Температура в областных центрах
- Киев +14...+16;
- Ужгород +19...+21;
- Львов +19...+21;
- Ивано-Франковск +18...+20;
- Тернополь +18...+20;
- Черновцы +18...+20;
- Хмельницкий +17...+19;
- Луцк +17...+19;
- Ровно +18...+20;
- Житомир +14...+16;
- Винница +15...+17;
- Одесса +18...+20;
- Николаев +17...+19;
- Херсон +15...+17;
- Симферополь +15...+17;
- Кропивницкий +16...+18;
- Черкассы +13...+15;
- Чернигов +13...+15;
- Сумы +12...+14;
- Полтава +12...+14;
- Днепр +14...+16;
- Запорожье +15...+17;
- Донецк +14...+16;
- Луганск +14...+16;
- Харьков +14...+16.