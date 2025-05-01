Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 2 травня

Синоптики прогнозують, що лише на крайньому сході країни та в Криму вночі місцями невеликий дощ.

"2 травня в Україну надходитиме повітря арктичного походження з північних широт вслід за холодним атмосферним фронтом, що спричинить підвищення тиску та зменшення хмарності. Це зумовить у більшості областей холодну ніч із заморозками на поверхні ґрунту та прохолодний, хоч і малохмарний, день", – розповіли в Укргідрометцентрі.

Вітер і цей день буде переважно північно-західний, 5 – 10 метрів за секунду.

Температура вночі 1 – 6 градуси тепла (у північних, більшості західних та центральних областей на поверхні ґрунту заморозки 0 – 5 градусів), у південній частині 5 – 10 градусів тепла; вдень 11 – 16 градусів, на заході та південному заході країни 16 – 21 градуси,

– ідеться в повідомленні.

Температура в обласних центрах

Київ +14...+16;

Ужгород +19...+21;

Львів +19...+21;

Івано-Франківськ +18...+20;

Тернопіль +18...+20;

Чернівці +18...+20;

Хмельницький +17...+19;

Луцьк +17...+19;

Рівне +18...+20;

Житомир +14...+16;

Вінниця +15...+17;

Одеса +18...+20;

Миколаїв +17...+19;

Херсон +15...+17;

Сімферополь +15...+17;

Кропивницький +16...+18;

Черкаси +13...+15;

Чернігів +13...+15;

Суми +12...+14;

Полтава +12...+14;

Дніпро +14...+16;

Запоріжжя +15...+17;

Донецьк +14...+16;

Луганськ +14...+16;

Харків +14...+16.



Прогноз погоди на 2 травня / Карта Укргідрометцентру