Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Погода в Україні 2 травня
Синоптики прогнозують, що лише на крайньому сході країни та в Криму вночі місцями невеликий дощ.
"2 травня в Україну надходитиме повітря арктичного походження з північних широт вслід за холодним атмосферним фронтом, що спричинить підвищення тиску та зменшення хмарності. Це зумовить у більшості областей холодну ніч із заморозками на поверхні ґрунту та прохолодний, хоч і малохмарний, день", – розповіли в Укргідрометцентрі.
Вітер і цей день буде переважно північно-західний, 5 – 10 метрів за секунду.
Температура вночі 1 – 6 градуси тепла (у північних, більшості західних та центральних областей на поверхні ґрунту заморозки 0 – 5 градусів), у південній частині 5 – 10 градусів тепла; вдень 11 – 16 градусів, на заході та південному заході країни 16 – 21 градуси,
– ідеться в повідомленні.
Температура в обласних центрах
- Київ +14...+16;
- Ужгород +19...+21;
- Львів +19...+21;
- Івано-Франківськ +18...+20;
- Тернопіль +18...+20;
- Чернівці +18...+20;
- Хмельницький +17...+19;
- Луцьк +17...+19;
- Рівне +18...+20;
- Житомир +14...+16;
- Вінниця +15...+17;
- Одеса +18...+20;
- Миколаїв +17...+19;
- Херсон +15...+17;
- Сімферополь +15...+17;
- Кропивницький +16...+18;
- Черкаси +13...+15;
- Чернігів +13...+15;
- Суми +12...+14;
- Полтава +12...+14;
- Дніпро +14...+16;
- Запоріжжя +15...+17;
- Донецьк +14...+16;
- Луганськ +14...+16;
- Харків +14...+16.