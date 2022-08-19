На Западе будет сухо и солнечно. В частности, в регионах обещают +25…+27. А в Закарпатье жарче – +32...+34.

Важно Мощные молнии и палящее солнце: синоптики предупредили украинцев об изменении погоды

Высокая температура воздуха будет оставаться на Юге и Востоке. В Одессе, Николаеве и Запорожье столбики термометров будут достигать +30. В центральных и северных областях прогнозируется +27 градусов.

В Киеве обещают +25...+27. Кроме того, в столице – осадки.

В регионах будет дождь

Дожди и грозы накроют все области, кроме Запада и Одесщины. Осадки будут идти днем и ночью.

Где прогнозируют дожди:

Черниговская,

Сумская,

Киевская,

Кировоградская,

Полтавская,

Харьковская,

Днепропетровская,

Запорожская,

Николаевская,

Херсонская,

Донецкая,

Луганская область.

Крым.

Дождливая погода не будет отступать в ближайшие дни. В прогнозе на 21 – 22 августа тоже есть осадки.

Погода в городах Украины 19 августа

Ужгород – +32...+34

Львов – +25...+27

Ивано-Франковск – +25...+27

Тернополь – +25...+27

Черновцы – +25...+27

Хмельницкий – +25...+27

Луцк – +25...+27

Ровно – +25...+27

Житомир – +24...+26

Винница – +25...+27

Одесса – +28...+30

Николаев – +28...+30

Херсон – +28...+30

Симферополь – +25...+27

Кропивницкий – +25...+27

Черкассы – +25...+27

Чернигов – +24...+26

Сумы – +25...+27

Полтава – +25...+27

Днепр – +25...+27

Запорожье – +28...+30

Донецк – +27...+29

Луганск – +27...+29

Харьков – +27...+29

Киев – +25...+27



Погода в Украине 20 августа / Карта Укргидрометцентра