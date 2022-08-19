На Заході буде сухо та сонячно. Зокрема, в регіонах обіцяють +25...+27. Однак на Закарпатті спекотніше – +32...+34.
Важливо Потужні блискавки й палюче сонце: синоптики попередили українців про зміну погоди
Висока температура повітря залишатиметься на Півдні та Сході. В Одесі, Миколаєві та Запоріжжі стовпчики термометрів сягатимуть +30. У центральних та північних областях прогнозують +27 градусів.
У Києві обіцяють +25...+27. Крім того, у столиці – опади.
У регіонах дощитиме
Дощі з грозами накриють всі області, крім Заходу та Одещини. Опади йтимуть вдень та вночі.
Де прогнозують дощі:
- Чернігівська,
- Сумська,
- Київська,
- Кіровоградська,
- Полтавська,
- Харківська,
- Дніпропетровська,
- Запорізька,
- Миколаївська,
- Херсонська,
- Донецька,
- Луганська області.
- Крим.
Дощова погода не відступатиме найближчими днями. У прогнозі на 21 – 22 серпня теж є опади.
Погода в містах України 19 серпня
Ужгород – +32...+34
Львів – +25...+27
Івано-Франківськ – +25...+27
Тернопіль – +25...+27
Чернівці – +25...+27
Хмельницький – +25...+27
Луцьк – +25...+27
Рівне – +25...+27
Житомир – +24...+26
Вінниця – +25...+27
Одеса – +28...+30
Миколаїв – +28...+30
Херсон – +28...+30
Сімферополь – +25...+27
Кропивницький – +25...+27
Черкаси – +25...+27
Чернігів – +24...+26
Суми – +25...+27
Полтава – +25...+27
Дніпро – +25...+27
Запоріжжя – +28...+30
Донецьк – +27...+29
Луганськ – +27...+29
Харків – +27...+29
Київ – +25...+27
Погода в Україні 20 серпня / Карта Укргідрометцентру