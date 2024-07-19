В субботу в Украине будет переменная облачность, а осадки прогнозируют в немногих городах. Которые, к сожалению, пока оккупированы.

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Какой будет погода в Украине 20 июля

Так, почти по всей Украине осадков не предвидится – только в Крыму и Приазовье днем местами возможны кратковременный дождь и гроза.

Ветер синоптики прогнозируют северный и северо-западный, 5-10 метров в секунду.

Температура ночью по стране составит 14 – 19 градусов, днем 24 – 29 градусов (в Карпатах ночью 10 – 15 градусов, днем около 20 градусов). Зато в восточных, южных и Днепропетровской областях и в Крыму ночью будут 20 – 25 градусов, днем 30 – 34 градуса.

Прогноз погоды в областных центрах

  • Киев +26...+29
  • Ужгород +27...+29
  • Львов +26...+28
  • Ивано-Франковск +26...+28
  • Тернополь +26...+28
  • Черновцы +27...+29
  • Хмельницкий +26...+28
  • Луцк +25...+27
  • Ровно +25...+27
  • Житомир +25...+27
  • Винница +27...+29
  • Одесса +30...+32
  • Николаев +31...+32
  • Херсон +31...+33
  • Симферополь +31...+33
  • Кропивницкий +29...+31
  • Черкассы +27...+29
  • Чернигов +26...+28
  • Сумы +26...+28
  • Полтава +28...+30
  • Днепр +30...+32
  • Запорожье +31...+33
  • Донецк +30...+32
  • Луганск +29...+31
  • Харьков +30...+32

Прогноз погоды в Киеве

Осадков в Киеве не будет. Температура в столице ночью составит около 16 – 18 градусов, днем 26 – 28 градусов. Между тем по области будет 14 – 19 градусов ночью и 24 – 29 градусов днем.