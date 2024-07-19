У суботу в Україні буде мінлива хмарність, а опади прогнозують у небагатьох містах. Які, на жаль, поки що окуповані.
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Якою буде погода в Україні 20 липня
Так, майже по всій Україні опадів не передбачається – лише в Криму та Приазов'ї вдень місцями можливі короткочасний дощ та гроза.
Вітер синоптики прогнозують північний та північно-західний, 5-10 метрів на секунду.
Температура вночі по країні становитиме 14 – 19 градусів, вдень 24 – 29 градусів (в Карпатах вночі 10 – 15 градусів, вдень близько 20 градусів). Натомість у східних, південних та Дніпропетровській областях та в Криму вночі будуть 20 – 25 градусів, вдень 30 – 34 градуси.
Прогноз погоди в обласних центрах
- Київ +26...+29
- Ужгород +27...+29
- Львів +26...+28
- Івано-Франківськ +26...+28
- Тернопіль +26...+28
- Чернівці +27...+29
- Хмельницький +26...+28
- Луцьк +25...+27
- Рівне +25...+27
- Житомир +25...+27
- Вінниця +27...+29
- Одеса +30...+32
- Миколаїв +31...+32
- Херсон +31...+33
- Сімферополь +31...+33
- Кропивницький +29...+31
- Черкаси +27...+29
- Чернігів +26...+28
- Суми +26...+28
- Полтава +28...+30
- Дніпро +30...+32
- Запоріжжя +31...+33
- Донецьк +30...+32
- Луганськ +29...+31
- Харків +30...+32
Прогноз погоди у Києві
Опадів у Києві не буде. Температура у столиці вночі становитиме близько 16 – 18 градусів, вдень 26 – 28 градусів. Тим часом по області буде 14 – 19 градусів вночі та 24 – 29 градусів вдень.