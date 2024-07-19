Чи будуть опади на цих вихідних, якої погоди чекати 20 і 21 липня, передає 24 Канал.

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Прогноз погоди на вихідні

Напередодні синоптик Ігор Кібальчич писав, що в суботу, 20 липня, в Україні переважно без опадів. Лише вдень у західній частині подекуди пройдуть дощі з грозами. Вітер буде північний / північно-східний, 5 – 10 метрів на секунду. Температура вночі +16 – +21, вдень +29 – +34 градуси, а на півдні ще до +37.

У неділю, 21 липня, на Заході збережеться нестійка погода з локальними дощами. Тим часом на решті території України без опадів. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду. Вночі +18 – +23, вдень +33 – +38 градусів.

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До речі, за попереднім прогнозом Ігоря Кібальчича, загалом цього тижня кількість опадів в Україні очікується незначною. Вони випадатимуть вкрай нерівномірно територією нашої держави. А в лісових екосистемах збережеться дуже високий рівень пожежної небезпеки.