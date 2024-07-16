Зокрема, злива пройшла у Самборі Львівської області. У мережі очевидці публікують кадри негоди.

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На відео видно, що сильний дощ став причиною ускладнення руху на дорогах. Їх просто затопило сильним потоком води.

У Львівській області знову злива: відео

Наслідки негоди у Самборі: відео

Також очевидці повідомляють, що температура повітря знизилась до 17 градусів тепла зі 36 градусів перед бурею.

Блискавка вдарила в озеро

Також під час грози поблизу Львова блискавка вдарила в озеро Задорожнє. Місцеві телеграм-канали поширили відео очевидця, який встиг зафіксувати момент.

При цьому на відео видно, що перед влучанням блискавки у водойму стрибнула дівчина. У дописі зазначають, що з нею усе гаразд.

"З дівчиною, що стрибнула у воду перед ударом блискавки, все добре", – ідеться у повідомленні.

Блискавка влучила у озеро Задорожнє на Львівщині: відео

До слова, у ніч проти 15 липня у Львові теж була потужна гроза. Зокрема, під час негод блискавка тричі влучила в контактну мережу електротранспорту.