В частности, ливень прошел в Самборе Львовской области. В сети очевидцы публикуют кадры непогоды.

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На видео видно, что сильный дождь стал причиной осложнения движения на дорогах. Их просто затопило сильным потоком воды.

Во Львовской области снова ливень: видео

Последствия непогоды в Самборе: видео

Также очевидцы сообщают, что температура воздуха снизилась до 17 градусов тепла с 36 градусов перед бурей.

Молния ударила в озеро

Также во время грозы вблизи Львова молния ударила в озеро Задорожное. Местные телеграм-каналы распространили видео очевидца, который успел зафиксировать момент.

При этом на видео видно, что перед попаданием молнии, в водоем прыгнула девушка. В заметке отмечают, что с ней все в порядке.

"С девушкой, что прыгнула в воду перед ударом молнии, все хорошо", – говорится в сообщении.

Молния попала в Задорожное озеро на Львовщине: видео

К слову, в ночь на 15 июля во Львове тоже была мощная гроза. В частности, во время непогоды молния трижды попала в контактную сеть электротранспорта.