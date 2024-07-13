Львів побив температурний рекорд
Про це повідомили у пресслужбі Львівського регіонального центру з гідрометеорології. Попередній максимальні температурні показники фіксували у 2002 році.
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"11 липня максимальна температура повітря у Львові сягла 33,4°С. Попереднє рекордне значення цього дня спостерігалось у 2002 році і становило 32,5°С", – ідеться у повідомленні.
Температурний рекорд на Львівщині фіксували також у середу, 10 липня. Найвища температура тоді сягала 32,2 градуси тепла, а попередній рекорд також був у 2002 році – 31,5 градусів.
Аномальна спека в Україні
- 12 липня Київ побив одразу 3 температурні рекорди. Це при тому, що пік спеки ще очікують днями.
- Рекордні температурні показники фіксують навіть у Карпатах. Так, учора в Івано-Франківській області на станції та вершині Пожижевської вони перевищили попередні рекорди: +29,5°C та +25,5°C відповідно.
- За прогнозом Укргідрометцентру, спекотна погода в Україні протримається щонайменше до 16 липня. У ці дні прогнозують до 40 градусів тепла.
- В інтерв'ю 24 Каналу синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла, що 16 липня на Заході й Півночі стануть трохи нижчі показники, а вже з 19-го й по Півдню будуть нижчими.