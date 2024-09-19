В Укргидрометцентре объяснили, что осадков не прогнозируют. Ветер будет северо-восточный, 5 – 10 метров в секунду.

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Какой будет погода в регионах Украины

Температура ночью 6 – 11 градусов, на Юге страны 11 – 16 градусов, днем 21 – 26 градусов, в Карпатах 17 – 22 градусов,
– объяснили синоптики.

В Киевской области также прогнозируют переменную облачность, не будет дождя.

Ветер будет северо-восточный, 5 – 10 метров в секунду.

Температура ночью 6 – 11 градусов, днем 21 – 26 градусов тепла, ночью в Киеве ориентировочно 10 градусов, днем 22 – 24 градуса,
– объяснили синоптики.

По их данным, на Киевщине 20 – 22 сентября будет чрезвычайный уровень пожарной опасности. В частности, погода будет способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах, при наличии источников возгорания, то есть открытого огня.

Пожарная опасность на Киевщине
Где будет пожарная опасность / инфографика Укргидрометцентра

Кроме того, синоптики прогнозируют чрезвычайный уровень пожарной опасности:

  • 19 – 22 сентября – в большинстве северных, центральных, Харьковской, Николаевской областях,
  • 21 – 22 сентября – также в Херсонской и Запорожской областях.

Какой будет погода в городах Украины

  • Киев +22...+24
  • Ужгород +21...+23
  • Львов +21...+23
  • Ивано-Франковск +19...+21
  • Тернополь +21...+23
  • Черновцы +20...+22
  • Хмельницкий +22...+24
  • Луцк +22...+24
  • Ровно +22...+24
  • Житомир +23...+25
  • Винница +23...+25
  • Одесса +22...+24
  • Николаев +24...+26
  • Херсон +24...+26
  • Симферополь +23...+25
  • Кропивницкий +24...+26
  • Черкассы +23...+25
  • Чернигов +23...+25
  • Сумы +23...+25
  • Полтава +24...+26
  • Днепр +24...+26
  • Запорожье +24...+26
  • Донецк +23...+25
  • Луганск +24...+26
  • Харьков +24...+26

Погода 20 сентября 2024 года
Погода на 20 сентября / Инфографика Укргидрометцентра / Инфографика Укргидрометцентра