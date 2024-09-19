В Укргидрометцентре объяснили, что осадков не прогнозируют. Ветер будет северо-восточный, 5 – 10 метров в секунду.

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Какой будет погода в регионах Украины

Температура ночью 6 – 11 градусов, на Юге страны 11 – 16 градусов, днем 21 – 26 градусов, в Карпатах 17 – 22 градусов,

– объяснили синоптики.

В Киевской области также прогнозируют переменную облачность, не будет дождя.

Ветер будет северо-восточный, 5 – 10 метров в секунду.

Температура ночью 6 – 11 градусов, днем 21 – 26 градусов тепла, ночью в Киеве ориентировочно 10 градусов, днем 22 – 24 градуса,

– объяснили синоптики.

По их данным, на Киевщине 20 – 22 сентября будет чрезвычайный уровень пожарной опасности. В частности, погода будет способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах, при наличии источников возгорания, то есть открытого огня.



Где будет пожарная опасность / инфографика Укргидрометцентра

Кроме того, синоптики прогнозируют чрезвычайный уровень пожарной опасности:

19 – 22 сентября – в большинстве северных, центральных, Харьковской, Николаевской областях,

21 – 22 сентября – также в Херсонской и Запорожской областях.

Какой будет погода в городах Украины

Киев +22...+24

Ужгород +21...+23

Львов +21...+23

Ивано-Франковск +19...+21

Тернополь +21...+23

Черновцы +20...+22

Хмельницкий +22...+24

Луцк +22...+24

Ровно +22...+24

Житомир +23...+25

Винница +23...+25

Одесса +22...+24

Николаев +24...+26

Херсон +24...+26

Симферополь +23...+25

Кропивницкий +24...+26

Черкассы +23...+25

Чернигов +23...+25

Сумы +23...+25

Полтава +24...+26

Днепр +24...+26

Запорожье +24...+26

Донецк +23...+25

Луганск +24...+26

Харьков +24...+26



Погода на 20 сентября / Инфографика Укргидрометцентра / Инфографика Укргидрометцентра