В Укргідрометцентрі пояснили, що опадів не прогнозують. Вітер буде північно-східний, 5 – 10 метрів за секунду.

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Якою буде погода в регіонах України

Температура вночі 6 – 11 градусів, на Півдні країни 11 – 16 градусів, вдень 21 – 26 градусів, в Карпатах 17 – 22 градусів,
– пояснили синоптики.

У Київській області також прогнозують мінливу хмарність, не дощитиме.

Вітер буде північно-східний, 5 – 10 метрів за секунду.

Температура вночі 6 – 11 градусів, вдень 21 – 26 градусів тепла, вночі в Києві орієнтовно 10 градусів, вдень 22 – 24 градуси,
– пояснили синоптики.

За їхніми даними, на Київщині 20 – 22 вересня буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Зокрема, погода сприятиме високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання, тобто відкритого вогню.

Пожена небезпека на Київщині
Де буде пожежна небезпека / інфографіка Укргідрометцентру

Окрім того, синоптики прогнозують надзвичайний рівень пожежної небезпеки:

  • 19 – 22 вересня – у більшості північних, центральних, Харківській, Миколаївській областях,
  • 21 – 22 вересня – також у Херсонській та Запорізькій областях.

Якою буде погода в містах України

  • Київ +22...+24
  • Ужгород +21...+23
  • Львів +21...+23
  • Івано-Франківськ +19...+21
  • Тернопіль +21...+23
  • Чернівці +20...+22
  • Хмельницький +22...+24
  • Луцьк +22..+24
  • Рівне +22...+24
  • Житомир +23...+25
  • Вінниця +23...+25
  • Одеса +22...+24
  • Миколаїв +24...+26
  • Херсон +24...+26
  • Сімферополь +23..+25
  • Кропивницький +24...+26
  • Черкаси +23...+25
  • Чернігів +23...+25
  • Суми +23...+25
  • Полтава +24...+26
  • Дніпро +24...+26
  • Запоріжжя +24...+26
  • Донецьк +23...+25
  • Луганськ +24..+26
  • Харків +24...+26

Погода 20 вересня 2024 року
Погода на 20 вересня / Інфографіка Укргідрометцентру