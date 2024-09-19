В Укргідрометцентрі пояснили, що опадів не прогнозують. Вітер буде північно-східний, 5 – 10 метрів за секунду.
Дивіться також Температура значно впала: у Карпати прийшло похолодання та дощі
Якою буде погода в регіонах України
Температура вночі 6 – 11 градусів, на Півдні країни 11 – 16 градусів, вдень 21 – 26 градусів, в Карпатах 17 – 22 градусів,
– пояснили синоптики.
У Київській області також прогнозують мінливу хмарність, не дощитиме.
Вітер буде північно-східний, 5 – 10 метрів за секунду.
Температура вночі 6 – 11 градусів, вдень 21 – 26 градусів тепла, вночі в Києві орієнтовно 10 градусів, вдень 22 – 24 градуси,
– пояснили синоптики.
За їхніми даними, на Київщині 20 – 22 вересня буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Зокрема, погода сприятиме високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання, тобто відкритого вогню.
Де буде пожежна небезпека / інфографіка Укргідрометцентру
Окрім того, синоптики прогнозують надзвичайний рівень пожежної небезпеки:
- 19 – 22 вересня – у більшості північних, центральних, Харківській, Миколаївській областях,
- 21 – 22 вересня – також у Херсонській та Запорізькій областях.
Якою буде погода в містах України
- Київ +22...+24
- Ужгород +21...+23
- Львів +21...+23
- Івано-Франківськ +19...+21
- Тернопіль +21...+23
- Чернівці +20...+22
- Хмельницький +22...+24
- Луцьк +22..+24
- Рівне +22...+24
- Житомир +23...+25
- Вінниця +23...+25
- Одеса +22...+24
- Миколаїв +24...+26
- Херсон +24...+26
- Сімферополь +23..+25
- Кропивницький +24...+26
- Черкаси +23...+25
- Чернігів +23...+25
- Суми +23...+25
- Полтава +24...+26
- Дніпро +24...+26
- Запоріжжя +24...+26
- Донецьк +23...+25
- Луганськ +24..+26
- Харків +24...+26
Погода на 20 вересня / Інфографіка Укргідрометцентру