В Укргідрометцентрі пояснили, що опадів не прогнозують. Вітер буде північно-східний, 5 – 10 метрів за секунду.

Дивіться також Температура значно впала: у Карпати прийшло похолодання та дощі

Якою буде погода в регіонах України

Температура вночі 6 – 11 градусів, на Півдні країни 11 – 16 градусів, вдень 21 – 26 градусів, в Карпатах 17 – 22 градусів,

– пояснили синоптики.

У Київській області також прогнозують мінливу хмарність, не дощитиме.

Вітер буде північно-східний, 5 – 10 метрів за секунду.

Температура вночі 6 – 11 градусів, вдень 21 – 26 градусів тепла, вночі в Києві орієнтовно 10 градусів, вдень 22 – 24 градуси,

– пояснили синоптики.

За їхніми даними, на Київщині 20 – 22 вересня буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Зокрема, погода сприятиме високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання, тобто відкритого вогню.



Де буде пожежна небезпека / інфографіка Укргідрометцентру

Окрім того, синоптики прогнозують надзвичайний рівень пожежної небезпеки:

19 – 22 вересня – у більшості північних, центральних, Харківській, Миколаївській областях,

21 – 22 вересня – також у Херсонській та Запорізькій областях.

Якою буде погода в містах України

Київ +22...+24

Ужгород +21...+23

Львів +21...+23

Івано-Франківськ +19...+21

Тернопіль +21...+23

Чернівці +20...+22

Хмельницький +22...+24

Луцьк +22..+24

Рівне +22...+24

Житомир +23...+25

Вінниця +23...+25

Одеса +22...+24

Миколаїв +24...+26

Херсон +24...+26

Сімферополь +23..+25

Кропивницький +24...+26

Черкаси +23...+25

Чернігів +23...+25

Суми +23...+25

Полтава +24...+26

Дніпро +24...+26

Запоріжжя +24...+26

Донецьк +23...+25

Луганськ +24..+26

Харків +24...+26



Погода на 20 вересня / Інфографіка Укргідрометцентру