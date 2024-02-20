В целом по Украине будет облачно. Ветер ожидается юго-западный и южный, 7 – 12 метров в секунду.

Смотрите также Никаких морозов по всей Украине: когда пригреет до +15 градусов

Прогноз погоды на 21 февраля

В западных, северных, центральных и Харьковской областях пройдут небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. В Карпатах и на северо-востоке страны синоптики прогнозируют мокрый снег. Зато на остальной территории без существенных осадков.

Температура ночью будет колебаться от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза, днем от 2 до 7 градусов тепла. На Закарпатье и юге Одесской области до 10 градусов тепла, а в восточных областях ночью 3 – 8 градусов мороза, днем 0 – 5 градусов тепла.

Всего днем столбики термометров в областных центрах будут показывать такую температуру:

  • Киев – +5...+7
  • Ужгород – +7...+9
  • Львов – +6...+8
  • Ивано-Франковск – +6...+8
  • Тернополь – +5...+7
  • Черновцы – +5...+7
  • Хмельницкий – +5...+7
  • Луцк – +5...+7
  • Ровно – +5...+7
  • Житомир – +5...+7
  • Винница – +6...+8
  • Одесса – +7...+9
  • Николаев – +6...+8
  • Херсон – +5...+7
  • Симферополь – +6...+8
  • Кропивницкий – +7...+9
  • Черкассы – +5...+7
  • Чернигов – +3...+5
  • Сумы – +2...+4
  • Полтава – +2...+4
  • Днепр – +2...+4
  • Запорожье – +3...+5
  • Донецк – +2...+4
  • Луганск – 0...+2
  • Харьков – +1...+3

Погода в Украине 21 февраля

Прогноз погоды в Киеве

В столице без зонтика лучше не выходить, да и в области также. Будут небольшие осадки, преимущественно в виде дождя.

Температура в регионе ночью будет колебаться от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза, днем от 2 до 7 градусов тепла. Зато в Киеве будет теплее – ночью 0 – 2 градуса тепла, днем 5 – 7 градусов.