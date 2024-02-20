Загалом по Україні буде хмарно. Вітер очікується південно-західний та південний, 7 – 12 метрів на секунду.
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Прогноз погоди на 21 лютого
В західних, північних, центральних та Харківській областях пройдуть невеликі опади, переважно у вигляді дощу. В Карпатах та на північному сході країни синоптики прогнозують мокрий сніг. Натомість на решті території без істотних опадів.
Температура вночі коливатиметься від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу, вдень від 2 до 7 градусів тепла. На Закарпатті та півдні Одещини до 10 градусів тепла, а у східних областях вночі 3 – 8 градусів морозу, вдень 0 – 5 градусів тепла.
Загалом вдень стовпчики термометрів в обласних центрах показуватимуть таку температуру:
- Київ – +5…+7
- Ужгород – +7…+9
- Львів – +6…+8
- Івано-Франківськ – +6…+8
- Тернопіль – +5…+7
- Чернівці – +5…+7
- Хмельницький – +5…+7
- Луцьк – +5…+7
- Рівне – +5…+7
- Житомир – +5…+7
- Вінниця – +6…+8
- Одеса – +7…+9
- Миколаїв – +6…+8
- Херсон – +5…+7
- Сімферополь – +6…+8
- Кропивницький – +7…+9
- Черкаси – +5…+7
- Чернігів – +3…+5
- Суми – +2…+4
- Полтава – +2…+4
- Дніпро – +2…+4
- Запоріжжя – +3…+5
- Донецьк – +2…+4
- Луганськ – 0…+2
- Харків – +1…+3
Прогноз погоди у Києві
У столиці без парасольки краще не виходити, та й в області також. Будуть невеликі опади, переважно у вигляді дощу.
Температура в регіоні вночі буде коливатися від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу, вдень від 2 до 7 градусів тепла. Натомість у Києві буде тепліше – вночі 0 – 2 градуси тепла, вдень 5 – 7 градусів.