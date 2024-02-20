Загалом по Україні буде хмарно. Вітер очікується південно-західний та південний, 7 – 12 метрів на секунду.

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Прогноз погоди на 21 лютого

В західних, північних, центральних та Харківській областях пройдуть невеликі опади, переважно у вигляді дощу. В Карпатах та на північному сході країни синоптики прогнозують мокрий сніг. Натомість на решті території без істотних опадів.

Температура вночі коливатиметься від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу, вдень від 2 до 7 градусів тепла. На Закарпатті та півдні Одещини до 10 градусів тепла, а у східних областях вночі 3 – 8 градусів морозу, вдень 0 – 5 градусів тепла.

Загалом вдень стовпчики термометрів в обласних центрах показуватимуть таку температуру:

Київ – +5…+7

Ужгород – +7…+9

Львів – +6…+8

Івано-Франківськ – +6…+8

Тернопіль – +5…+7

Чернівці – +5…+7

Хмельницький – +5…+7

Луцьк – +5…+7

Рівне – +5…+7

Житомир – +5…+7

Вінниця – +6…+8

Одеса – +7…+9

Миколаїв – +6…+8

Херсон – +5…+7

Сімферополь – +6…+8

Кропивницький – +7…+9

Черкаси – +5…+7

Чернігів – +3…+5

Суми – +2…+4

Полтава – +2…+4

Дніпро – +2…+4

Запоріжжя – +3…+5

Донецьк – +2…+4

Луганськ – 0…+2

Харків – +1…+3

Прогноз погоди у Києві

У столиці без парасольки краще не виходити, та й в області також. Будуть невеликі опади, переважно у вигляді дощу.

Температура в регіоні вночі буде коливатися від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу, вдень від 2 до 7 градусів тепла. Натомість у Києві буде тепліше – вночі 0 – 2 градуси тепла, вдень 5 – 7 градусів.