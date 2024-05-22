23 мая в Украине на небе будет переменная облачность. Ветер будет преимущественно восточный, 5 – 10 метров в секунду. В некоторых областях столбики термометров поднимутся вплоть до 29 градусов тепла.

Смотрите также Пригреет как летом: в каких областях будет +30 градусов

Прогноз погоды на 23 мая

На Закарпатье, Прикарпатье, днем местами и в северных, Полтавской и Харьковской областях кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории осадков не прогнозируется.

Температура ночью составит в среднем 11 – 16 градусов тепла, днем 23 – 28 градусов. На Закарпатье и в Карпатах будет 18 – 23 градуса тепла.

В общем столбики термометров днем будут показывать такую температуру:

Киев – +24...+26,

Ужгород – +20...+22,

Львов – +24...+26,

Ивано-Франковск – +24...+26,

Тернополь – +24...+26,

Черновцы – +24...+26,

Хмельницкий – +24...+26,

Луцк – +24...+26,

Ровно – +25...+27,

Житомир – +25...+27,

Винница – +26...+28,

Одесса – +21...+23,

Николаев – +27...+29,

Херсон – +26...+28,

Симферополь – +24...+26,

Кропивницкий – +27...+29,

Черкассы – +26...+28,

Чернигов – +24...+26,

Сумы – +24...+26,

Полтава – +26...+28,

Днепр – +27...+29,

Запорожье – +27...+29,

Донецк – +27...+29,

Луганск – +26...+28,

Харьков – +26...+28.



Прогноз на 23 мая / Укргидрометцентр

Обратите внимание! 23 мая в Украине, кроме Крыма, Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Прогноз погоды на 23 мая по Киевской области

На Киевщине будет переменная облачность. Ночь пройдет без осадков, однако днем местами возможен кратковременный дождь, также может возникнуть гроза.



Температура В Киеве ночью составит 13 – 15 градусов, днем будет около 26 – 28 градусов. Зато по области будет 11 – 16 градусов тепла ночью и 23 – 28 градусов днем.