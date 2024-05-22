23 мая в Украине на небе будет переменная облачность. Ветер будет преимущественно восточный, 5 – 10 метров в секунду. В некоторых областях столбики термометров поднимутся вплоть до 29 градусов тепла.

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Прогноз погоды на 23 мая

На Закарпатье, Прикарпатье, днем местами и в северных, Полтавской и Харьковской областях кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории осадков не прогнозируется.

Температура ночью составит в среднем 11 – 16 градусов тепла, днем 23 – 28 градусов. На Закарпатье и в Карпатах будет 18 – 23 градуса тепла.

В общем столбики термометров днем будут показывать такую температуру:

  • Киев – +24...+26,
  • Ужгород – +20...+22,
  • Львов – +24...+26,
  • Ивано-Франковск – +24...+26,
  • Тернополь – +24...+26,
  • Черновцы – +24...+26,
  • Хмельницкий – +24...+26,
  • Луцк – +24...+26,
  • Ровно – +25...+27,
  • Житомир – +25...+27,
  • Винница – +26...+28,
  • Одесса – +21...+23,
  • Николаев – +27...+29,
  • Херсон – +26...+28,
  • Симферополь – +24...+26,
  • Кропивницкий – +27...+29,
  • Черкассы – +26...+28,
  • Чернигов – +24...+26,
  • Сумы – +24...+26,
  • Полтава – +26...+28,
  • Днепр – +27...+29,
  • Запорожье – +27...+29,
  • Донецк – +27...+29,
  • Луганск – +26...+28,
  • Харьков – +26...+28.

Погода 23 мая
Прогноз на 23 мая / Укргидрометцентр

Прогноз погоды на 23 мая по Киевской области

На Киевщине будет переменная облачность. Ночь пройдет без осадков, однако днем местами возможен кратковременный дождь, также может возникнуть гроза.

Температура В Киеве ночью составит 13 – 15 градусов, днем будет около 26 – 28 градусов. Зато по области будет 11 – 16 градусов тепла ночью и 23 – 28 градусов днем.