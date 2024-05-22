23 мая в Украине на небе будет переменная облачность. Ветер будет преимущественно восточный, 5 – 10 метров в секунду. В некоторых областях столбики термометров поднимутся вплоть до 29 градусов тепла.
Смотрите также Пригреет как летом: в каких областях будет +30 градусов
Прогноз погоды на 23 мая
На Закарпатье, Прикарпатье, днем местами и в северных, Полтавской и Харьковской областях кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории осадков не прогнозируется.
Температура ночью составит в среднем 11 – 16 градусов тепла, днем 23 – 28 градусов. На Закарпатье и в Карпатах будет 18 – 23 градуса тепла.
В общем столбики термометров днем будут показывать такую температуру:
- Киев – +24...+26,
- Ужгород – +20...+22,
- Львов – +24...+26,
- Ивано-Франковск – +24...+26,
- Тернополь – +24...+26,
- Черновцы – +24...+26,
- Хмельницкий – +24...+26,
- Луцк – +24...+26,
- Ровно – +25...+27,
- Житомир – +25...+27,
- Винница – +26...+28,
- Одесса – +21...+23,
- Николаев – +27...+29,
- Херсон – +26...+28,
- Симферополь – +24...+26,
- Кропивницкий – +27...+29,
- Черкассы – +26...+28,
- Чернигов – +24...+26,
- Сумы – +24...+26,
- Полтава – +26...+28,
- Днепр – +27...+29,
- Запорожье – +27...+29,
- Донецк – +27...+29,
- Луганск – +26...+28,
- Харьков – +26...+28.
Прогноз на 23 мая / Укргидрометцентр
Прогноз погоды на 23 мая по Киевской области
На Киевщине будет переменная облачность. Ночь пройдет без осадков, однако днем местами возможен кратковременный дождь, также может возникнуть гроза.
Температура В Киеве ночью составит 13 – 15 градусов, днем будет около 26 – 28 градусов. Зато по области будет 11 – 16 градусов тепла ночью и 23 – 28 градусов днем.