23 травня в Україні на небі буде мінлива хмарність. Вітер буде переважно східний, 5 – 10 метрів на секунду. У деяких областях стовпчики термометрів піднімуться аж до 29 градусів тепла.

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Прогноз погоди на 23 травня

На Закарпатті, Прикарпатті, вдень місцями й у північних, Полтавській та Харківській областях короткочасні дощі, подекуди грози. На решті території опадів не прогнозується.

Температура вночі становитиме в середньому 11 – 16 градусів тепла, вдень 23 – 28 градусів. На Закарпатті та в Карпатах буде 18 – 23 градуси тепла.

Загалом стовпчики термометрів вдень показуватимуть таку температуру:

  • Київ – +24...+26,
  • Ужгород – +20...+22,
  • Львів – +24...+26,
  • Івано-Франківськ – +24...+26,
  • Тернопіль – +24...+26,
  • Чернівці – +24...+26,
  • Хмельницький – +24...+26,
  • Луцьк – +24...+26,
  • Рівне – +25...+27,
  • Житомир – +25...+27,
  • Вінниця – +26...+28,
  • Одеса – +21...+23,
  • Миколаїв – +27...+29,
  • Херсон – +26...+28,
  • Сімферополь – +24...+26,
  • Кропивницький – +27...+29,
  • Черкаси – +26...+28,
  • Чернігів – +24...+26,
  • Суми – +24...+26,
  • Полтава – +26...+28,
  • Дніпро – +27...+29,
  • Запоріжжя – +27...+29,
  • Донецьк – +27...+29,
  • Луганськ – +26...+28,
  • Харків – +26...+28.

Погода 23 травня
Прогноз на 23 травня / Укргідрометцентр

Прогноз погоди на 23 травня по Київщині

На Київщині буде мінлива хмарність. Ніч мине без опадів, однак вдень місцями можливий короткочасний дощ, також може виникнути гроза.

Температура У києві вночі становитиме 13 – 15 градусів, вдень буде близько 26 – 28 градусів. Натомість по області буде 11 – 16 градусів тепла вночі та 23 – 28 градусів вдень.