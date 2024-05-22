23 травня в Україні на небі буде мінлива хмарність. Вітер буде переважно східний, 5 – 10 метрів на секунду. У деяких областях стовпчики термометрів піднімуться аж до 29 градусів тепла.
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Прогноз погоди на 23 травня
На Закарпатті, Прикарпатті, вдень місцями й у північних, Полтавській та Харківській областях короткочасні дощі, подекуди грози. На решті території опадів не прогнозується.
Температура вночі становитиме в середньому 11 – 16 градусів тепла, вдень 23 – 28 градусів. На Закарпатті та в Карпатах буде 18 – 23 градуси тепла.
Загалом стовпчики термометрів вдень показуватимуть таку температуру:
- Київ – +24...+26,
- Ужгород – +20...+22,
- Львів – +24...+26,
- Івано-Франківськ – +24...+26,
- Тернопіль – +24...+26,
- Чернівці – +24...+26,
- Хмельницький – +24...+26,
- Луцьк – +24...+26,
- Рівне – +25...+27,
- Житомир – +25...+27,
- Вінниця – +26...+28,
- Одеса – +21...+23,
- Миколаїв – +27...+29,
- Херсон – +26...+28,
- Сімферополь – +24...+26,
- Кропивницький – +27...+29,
- Черкаси – +26...+28,
- Чернігів – +24...+26,
- Суми – +24...+26,
- Полтава – +26...+28,
- Дніпро – +27...+29,
- Запоріжжя – +27...+29,
- Донецьк – +27...+29,
- Луганськ – +26...+28,
- Харків – +26...+28.
Прогноз на 23 травня / Укргідрометцентр
Прогноз погоди на 23 травня по Київщині
На Київщині буде мінлива хмарність. Ніч мине без опадів, однак вдень місцями можливий короткочасний дощ, також може виникнути гроза.
Температура У києві вночі становитиме 13 – 15 градусів, вдень буде близько 26 – 28 градусів. Натомість по області буде 11 – 16 градусів тепла вночі та 23 – 28 градусів вдень.