23 травня в Україні на небі буде мінлива хмарність. Вітер буде переважно східний, 5 – 10 метрів на секунду. У деяких областях стовпчики термометрів піднімуться аж до 29 градусів тепла.

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Прогноз погоди на 23 травня

На Закарпатті, Прикарпатті, вдень місцями й у північних, Полтавській та Харківській областях короткочасні дощі, подекуди грози. На решті території опадів не прогнозується.

Температура вночі становитиме в середньому 11 – 16 градусів тепла, вдень 23 – 28 градусів. На Закарпатті та в Карпатах буде 18 – 23 градуси тепла.

Загалом стовпчики термометрів вдень показуватимуть таку температуру:

Київ – +24...+26,

Ужгород – +20...+22,

Львів – +24...+26,

Івано-Франківськ – +24...+26,

Тернопіль – +24...+26,

Чернівці – +24...+26,

Хмельницький – +24...+26,

Луцьк – +24...+26,

Рівне – +25...+27,

Житомир – +25...+27,

Вінниця – +26...+28,

Одеса – +21...+23,

Миколаїв – +27...+29,

Херсон – +26...+28,

Сімферополь – +24...+26,

Кропивницький – +27...+29,

Черкаси – +26...+28,

Чернігів – +24...+26,

Суми – +24...+26,

Полтава – +26...+28,

Дніпро – +27...+29,

Запоріжжя – +27...+29,

Донецьк – +27...+29,

Луганськ – +26...+28,

Харків – +26...+28.



Прогноз на 23 травня / Укргідрометцентр

Зверніть увагу! 23 травня в Україні, крім Криму, Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської областей переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Прогноз погоди на 23 травня по Київщині

На Київщині буде мінлива хмарність. Ніч мине без опадів, однак вдень місцями можливий короткочасний дощ, також може виникнути гроза.



Температура У києві вночі становитиме 13 – 15 градусів, вдень буде близько 26 – 28 градусів. Натомість по області буде 11 – 16 градусів тепла вночі та 23 – 28 градусів вдень.