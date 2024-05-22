Про це розповів синоптик Ігор Кібальчич. Експерт сказав, де й коли саме чекати такої високої температури.

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Де буде +30 градусів

Синоптик прогнозував, що у четвер, 23 травня, вночі температура сягне 10 – 15 градусів тепла, вдень 22 – 27. Втім, у південних областях більше. Зокрема, 28 – 30 градусів.

До речі, у травні ще можливе похолодання. Однак, воно буде незначним.

"Ближче до вихідних рахунок посилення антициклону з Північного Сходу очікується незначне похолодання, а також вітряна погода в більшості південних, східних і центральних регіонів", – зазначив Кібальчич.

У п'ятницю вночі 9 – 14 градусів. Вдень 20 – 25, на Півдні до +28. У суботу вночі 7 – 12, вдень 19 – 24.

У неділю, 26 травня, 8 – 13, вдень 19 – 24 градусів.