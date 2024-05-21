Де саме чекати дощу цього тижня, як довго він буде, спрогнозував синоптик Ігор Кібальчич.
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В яких областях будуть дощі та грози
Експерт писав, що вже найближчими днями очікується поступове прогрівання повітря в більшості областей України. Нічні заморозки повністю відступлять, а вдень температура буде відповідати літнім показникам.
В окремі дні є ймовірність невеликих, місцями помірних дощів у супроводі гроз,
– зазначив Кібальчич.
Синоптик писав, що у вівторок вночі без істотних опадів. Вдень на Заході та місцями крайній Півночі пройдуть невеликі короткочасні дощі, часом з грозами. В решті регіонів без опадів.
У середу, 22 травня, в Карпатах та на Закарпатті очікуються невеликі короткочасні дощі з грозами. У четвер вночі у західних областях, вдень також у північних, центральних і східних пройдуть короткочасні дощі з грозами. Окрім того, вдень подекуди град.
У п'ятницю, 24 травня, на Заході, вдень також на Одещині та Миколаївщині очікуються дощі з грозами. На решті території України без опадів.
У суботу тільки у Криму та на крайньому Заході подекуди пройдуть грозові дощі. Втім, у неділю в Україні вже без опадів.
Де уже пригріє до +30 градусів
- До речі, за прогнозом Ігоря Кібальчича, цього тижня в частині областей температура повітря може прогрітися до 30 градусів тепла.
- Зокрема, такі показники очікуються у вівторок на Закарпатті, у середу на Півдні.
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Яким буде літо в Україні
Метеорологиня Віра Балабух розповіла, що загалом очікується, що літо в Україні буде теплим. Втім, без значних аномально високих температур.
Середня місячна температура у червні може бути на 1 – 2 градуси вищою за кліматичну норму. До речі, найбільш аномальною може бути на Заході, а також Південному Сході.
Також у перший місяць літа ймовірний дефіцит опадів по всій території нашої держави.