Где именно ждать дождя на этой неделе, как долго он будет, спрогнозировал синоптик Игорь Кибальчич.

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В каких областях будут дожди и грозы

Эксперт писал, что уже в ближайшие дни ожидается постепенное прогревание воздуха в большинстве областей Украины. Ночные заморозки полностью отступят, а днем температура будет соответствовать летним показателям.

В отдельные дни есть вероятность небольших, местами умеренных дождей в сопровождении гроз,

– отметил Кибальчич.

Синоптик писал, что во вторник ночью без существенных осадков. Днем на Западе и местами крайнем Севере пройдут небольшие кратковременные дожди, временами с грозами. В остальных регионах без осадков.

В среду, 22 мая, в Карпатах и на Закарпатье ожидаются небольшие кратковременные дожди с грозами. В четверг ночью в западных областях, днем также в северных, центральных и восточных пройдут кратковременные дожди с грозами. Кроме того, днем местами град.

В пятницу, 24 мая, на Западе, днем также в Одесской и Николаевской областях ожидаются дожди с грозами. На остальной территории Украины без осадков.

В субботу только в Крыму и на крайнем Западе местами пройдут грозовые дожди. Впрочем, в воскресенье в Украине уже без осадков.

Где уже пригреет до +30 градусов

Кстати, по прогнозу Игоря Кибальчича, на этой неделе в части областей температура воздуха может прогреться до 30 градусов тепла.

В частности, такие показатели ожидаются во вторник на Закарпатье, в среду на Юге.

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Каким будет лето в Украине

Метеоролог Вера Балабух рассказала, что в целом ожидается, что лето в Украине будет теплым. Впрочем, без значительных аномально высоких температур.

Средняя месячная температура в июне может быть на 1 – 2 градуса выше климатической нормы. Кстати, наиболее аномальной может быть на Западе, а также Юго-Востоке.

Также в первый месяц лета вероятен дефицит осадков по всей территории нашего государства.