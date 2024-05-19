Так, соцсети пестрят от фотографий и видео осадков, которые прошли сегодня во Львовской и Ивано-Франковской областях.

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Большие крупинки льда

Как сообщают местные телеграмм-каналы, сегодня в Стрыйском районе Львовской области днем выпал град.

Град в Стрыйском районе / Фото соцсети

Отметим, что синоптики ранее предвещали для Львовской области грозы с градом и температуру 19 – 24 градусов тепла. Напомним, что осадки в виде града наблюдаются обычно в случае сильных гроз летом, когда температура воздуха у поверхности земли не ниже 20 градусов тепла.

Также огромные осадки выпали на Ивано-Франковщине. В частности, в сети появились видео с Богордчанского района. Паблики сообщают, что вечером там прошла гроза с градом.

Что происходило на Ивано-Франковщине: смотрите видео

Будут ли еще заморозки в мае

Синоптик Игорь Кибальчич рассказал, что в течение ближайших дней в большинстве областей ожидается потепление. Ночью заморозков уже не будет, зато днем температура воздуха будет соответствовать летним показателям.

В отдельные дни мая существует вероятность небольших, местами умеренных дождей с грозами. Ближе к следующим выходным из-за усиления антициклона с Северо-Востока ожидается незначительное похолодание. Также будет ветреная погода в большинстве южных, восточных и центральных регионов. Кроме того, сохранится высокий уровень пожарной опасности в лесах и лесостепных районах.