Так, днем кое-где пройдут кратковременные дожди и прогремят грозы. Где именно их ждать, передает 24 Канал.
Обратите внимание Жара во многих областях: когда в Украине уже пригреет почти до 30 градусов
Прогноз погоды не понедельник
В понедельник будет облачность. Без осадков. Однако днем в большинстве западных областей и на северо-востоке местами кратковременный дождь, гроза.
Ветер преимущественно южный, 3 – 8 метров в секунду. Ночью 8 – 13 градусов тепла, днем уже 21 – 26.
Только в Карпатах и Крымских горах прохладнее. В частности, ночью 5 – 10, днем 15 – 20 градусов.
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Погода на 20 мая / Скриншот с Укргидрометцентра
Температура в крупных городах
- Киев – +23...+25,
- Ужгород – +22...+24,
- Львов – +22...+24,
- Ивано-Франковск – +22...+24,
- Тернополь – +22...+24,
- Черновцы – +23...+25,
- Хмельницкий – +23...+25,
- Луцк – +22...+24,
- Ровно – +22...+24,
- Житомир – +22...+24,
- Винница – +23...+25,
- Одесса – +17...+19,
- Николаев – +23...+25,
- Херсон – +22...+24,
- Симферополь – +22...+24,
- Кропивницкий – +23...+25,
- Черкассы – +22...+24,
- Чернигов – +22...+24,
- Сумы – +22...+24,
- Полтава – +21...+23,
- Днепр – +23...+25,
- Запорожье – +22...+24,
- Донецк – +22...+24,
- Луганск – +22...+24,
- Харьков – +22...+24.