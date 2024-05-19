Так, вдень подекуди пройдуть короткочасні дощі та прогримлять грози. Де саме їх чекати, передає 24 Канал.

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Прогноз погоди не понеділок

У понеділок буде хмарність. Без опадів. Однак, вдень у більшості західних областей та на Північному Сході місцями короткочасний дощ, гроза.

Вітер буде переважно південний, 3 – 8 метрів на секунду. Вночі 8 – 13 градусів тепла, вдень уже 21 – 26.

Тільки у Карпатах і Кримських горах прохолодніше. Зокрема, вночі 5 – 10, вдень 15 – 20 градусів.

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Погода на 20 травня / Скриншот з Укргідрометцентру

Температура у великих містах