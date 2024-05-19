Так, вдень подекуди пройдуть короткочасні дощі та прогримлять грози. Де саме їх чекати, передає 24 Канал.

Зверніть увагу Спека в багатьох областях: коли в Україні вже пригріє майже до 30 градусів

Прогноз погоди не понеділок

У понеділок буде хмарність. Без опадів. Однак, вдень у більшості західних областей та на Північному Сході місцями короткочасний дощ, гроза.

Вітер буде переважно південний, 3 – 8 метрів на секунду. Вночі 8 – 13 градусів тепла, вдень уже 21 – 26.

Тільки у Карпатах і Кримських горах прохолодніше. Зокрема, вночі 5 – 10, вдень 15 – 20 градусів.

Цікаво Без аномалій не обійдеться: яка буде погода влітку

погода на 20 травня

Погода на 20 травня / Скриншот з Укргідрометцентру

Температура у великих містах

  • Київ – +23...+25,
  • Ужгород – +22...+24,
  • Львів – +22...+24,
  • Івано-Франківськ – +22...+24,
  • Тернопіль – +22...+24,
  • Чернівці – +23...+25,
  • Хмельницький – +23...+25,
  • Луцьк – +22...+24,
  • Рівне – +22...+24,
  • Житомир – +22...+24,
  • Вінниця – +23...+25,
  • Одеса – +17...+19,
  • Миколаїв – +23...+25,
  • Херсон – +22...+24,
  • Сімферополь – +22...+24,
  • Кропивницький – +23...+25,
  • Черкаси – +22...+24,
  • Чернігів – +22...+24,
  • Суми – +22...+24,
  • Полтава – +21...+23,
  • Дніпро – +23...+25,
  • Запоріжжя – +22...+24,
  • Донецьк – +22...+24,
  • Луганськ – +22...+24,
  • Харків – +22...+24.