Чи чекати ще мінусової температури до кінця травня, коли нарешті сильно потепліє, спрогнозував синоптик Ігор Кібальчич.

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Заморозки відступлять, чи ще ні

Уже протягом найближчих днів у більшості областей очікується поступове прогрівання повітря.

Нічні заморозки повністю відступлять, а вдень температурне тло відповідатиме літнім показникам,

– спрогнозував Кібальчич.

Також в окремі дні є ймовірність невеликих, подекуди помірних дощів з грозами. Ближче до вихідних через посилення антициклону з Північного Сходу очікується незначне похолодання, а також вітряна погода в більшості південних, східних і центральних регіонів. Окрім того, збережеться найвищий рівень пожежної небезпеки у лісах та лісостепових районах.

Детальний прогноз погоди на тиждень