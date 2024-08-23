Жителям только двух областей стоит иметь с собой зонтик на День Независимости. Каких именно регионов это касается, рассказывает 24 Канал.

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Погода по Украине

Синоптики прогнозируют, что 24 августа по Украине будет небольшая облачность. Осадков преимущественно не будет, только в Донецкой и Запорожской областях днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно северный, 3 – 8 метров в секунду.

Температура в западных, северных, большинстве центральных областей ночью снизится до +11...+16, а днем будет достигать +26...+31; на остальной территории ночью ожидается +17...+22, днем воздух прогреется до +29...+34.

Погода в областных центрах

  • Киев +26...+28
  • Ужгород +28...+30
  • Львов +28...+30
  • Ивано-Франковск +27...+29
  • Тернополь +28...+30
  • Черновцы +28...+30
  • Хмельницкий +27...+29
  • Луцк +27...+29
  • Ровно +27...+29
  • Житомир +27...+29
  • Винница +27...+29
  • Одесса +29...+31
  • Николаев +31...+33
  • Херсон +31...+33
  • Симферополь +31...+33
  • Кропивницкий +29...+31
  • Черкассы +27...+29
  • Чернигов +25...+27
  • Сумы +27...+29
  • Полтава +30...+32
  • Днепр +31...+33
  • Запорожье +31...+33
  • Донецк +32...+34
  • Луганск +31...+33
  • Харьков +31...+33

Погода в Украине на 24 августа / Карта "Укргидрометцентра"