Жителям лише двох областей варто мати з собою парасольку на День Незалежності. Яких саме регіонів це стосується, розповідає 24 Канал.
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Погода по Україні
Синоптики прогнозують, що 24 серпня по Україні буде невелика хмарність. Опадів переважно не буде, лише у Донецькій та Запорізькій областях вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер переважно північний, 3 – 8 метрів за секунду.
Температура у західних, північних, більшості центральних областей вночі знизиться до +11...+16, а вдень сягатиме +26...+31; на решті території вночі очікується +17...+22, вдень повітря прогріється до +29...+34.
Погода в обласних центрах
- Київ +26...+28
- Ужгород +28...+30
- Львів +28...+30
- Івано-Франківськ +27...+29
- Тернопіль +28...+30
- Чернівці +28...+30
- Хмельницький +27...+29
- Луцьк +27...+29
- Рівне +27...+29
- Житомир +27...+29
- Вінниця +27...+29
- Одеса +29...+31
- Миколаїв +31...+33
- Херсон +31...+33
- Сімферополь +31...+33
- Кропивницький +29...+31
- Черкаси +27...+29
- Чернігів +25...+27
- Суми +27...+29
- Полтава +30...+32
- Дніпро +31...+33
- Запоріжжя +31...+33
- Донецьк +32...+34
- Луганськ +31...+33
- Харків +31...+33
Погода в Україні на 24 серпня / Карта "Укргідрометцентру"