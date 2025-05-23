Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометцентр. 24 мая, в Украине ожидается существенное ухудшение погоды.

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Укргидрометцентр предупредил о грозах и граде

Синоптики предупреждают: в северных, центральных, южных и Харьковской областях возможны грозы, местами – град и шквалы ветра со скоростью 15 – 20 метров в секунду. Из-за этого в регионах возрастает риск повреждений инфраструктуры, обрывов линий электропередач, падения деревьев и ограничения видимости на дорогах.

Отдельное внимание обращают на погоду в Киеве и области. В столице прогнозируют кратковременные дожди, днем – грозы, местами возможен град и порывы ветра до 20 метров в секунду. Температура воздуха в Киеве ночью будет достигать +14...+16 градусов, днем – +23...+25 градусов. В Киевской области – облачно с прояснениями, местами значительные дожди.

Такие погодные условия могут быть опасными для населения, поэтому украинцев призывают быть осторожными – не парковать автомобили под деревьями, избегать открытой местности во время грозы и следить за оперативной информацией от гидрометцентра.