Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Український гідрометцентр. 24 травня, в Україні очікується суттєве погіршення погоди.

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Укргідрометцентр попередив про грози й град

Синоптики попереджають: у північних, центральних, південних та Харківській областях можливі грози, місцями – град та шквали вітру зі швидкістю 15 – 20 метрів в секунду. Через це в регіонах зростає ризик пошкоджень інфраструктури, обривів ліній електропередач, падіння дерев і обмеження видимості на дорогах.

Окрему увагу звертають на погоду в Києві та області. У столиці прогнозують короткочасні дощі, вдень – грози, місцями можливий град і пориви вітру до 20 метрів в секунду. Температура повітря у Києві вночі сягатиме +14…+16 градусів, вдень – +23…+25 градусів. У Київській області – хмарно з проясненнями, місцями значні дощі.

Такі погодні умови можуть бути небезпечними для населення, тому українців закликають бути обережними – не паркувати автомобілі під деревами, уникати відкритої місцевості під час грози та стежити за оперативною інформацією від гідрометцентру.